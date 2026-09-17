Las hipotecas en dólares pueden tener tasas de interés más bajas que las de soles, lo que las hace más atractivas. (Foto referencial: Magnific)
Las hipotecas en dólares pueden tener tasas de interés más bajas que las de soles, lo que las hace más atractivas. (Foto referencial: Magnific)
Por Redacción EC

Tener una hipoteca en dólares puede resultar atractivo por las menores tasas de interés que ofrece frente a un crédito en soles. Sin embargo, quienes reciben sus ingresos en moneda nacional, también deben evaluar la exposición al riesgo cambiario y contar con una estrategia para afrontar las futuras cuotas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.