Tener una hipoteca en dólares puede resultar atractivo por las menores tasas de interés que ofrece frente a un crédito en soles. Sin embargo, quienes reciben sus ingresos en moneda nacional, también deben evaluar la exposición al riesgo cambiario y contar con una estrategia para afrontar las futuras cuotas.

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“En términos generales, lo más recomendable es que la moneda de la deuda coincida con la moneda en la que se reciben los ingresos destinados a pagarla y así reducir la exposición al riesgo cambiario. Sin embargo, las hipotecas en dólares pueden tener tasas de interés más bajas que las de soles, lo que las hace más atractivas”, explicó Fernando Ruiz, CEO de Kambista.

El especialista señaló que antes de tomar una decisión no solo se debe comparar la tasa de interés, sino también analizar la capacidad de pago ante distintos escenarios de tipo de cambio. En ese sentido, brindó cinco claves para quienes mantienen una hipoteca en dólares y reciben sus ingresos en soles.

Como primera recomendación, señaló que se debe evaluar más que la tasa de interés. Una tasa más baja puede representar un ahorro en el monto total pagado durante los 15 o 20 años que puede durar una hipoteca. Sin embargo, no debería ser el único elemento por considerar.

Ruiz explicó que una persona que gana en soles debe evaluar si cuenta con suficiente margen financiero para afrontar posibles variaciones del tipo de cambio y planificar cómo cubrirá sus futuras cuotas.

Otra medida es considerar comprar dólares con anticipación, ya que esperar hasta el día del vencimiento significa quedar expuesto al tipo de cambio de ese momento y a posibles fluctuaciones imprevistas.

“Comprar dólares con anticipación puede ayudar a reducir la incertidumbre sobre cuánto terminará pagando en soles. No se trata de intentar adivinar cuál será el precio del dólar, sino de evitar que una variación inesperada afecte la capacidad de cumplir con la cuota”, indicó el CEO de Kambista.

Evalúa realizar compras progresivas y buscar un mejor tipo de cambio: Adquirir los dólares de manera progresiva durante el mes puede ser una alternativa para evitar concentrar toda la compra en un único momento.

“Para quienes reciben ingresos en soles y tienen obligaciones en dólares, adquirirlos de manera progresiva y seguir la evolución del tipo de cambio desde la app de Kambista puede ayudar a planificar mejor sus compras. Además, para operaciones de grandes montos, pueden acceder a tipos de cambio preferenciales”, señaló Ruiz.

Además, tener una reserva en dólares puede ayudar. Mantener una reserva puede ser una alternativa para quienes tienen obligaciones futuras en dólares, pues permite disponer de parte de los recursos necesarios para afrontar las próximas cuotas.

El monto dependerá de la estabilidad de los ingresos, el valor de la cuota, la liquidez disponible y las demás obligaciones financieras. Asimismo, si el dólar se encuentra en niveles favorables, se puede evaluar adquirir parte de las divisas que se necesitarán posteriormente.

“Aprovechar un tipo de cambio favorable puede formar parte de una estrategia de planificación, siempre que no impliquen comprometer recursos que se necesitan para otros gastos u obligaciones”, precisó Ruiz.

Finalmente, revisar periódicamente si conviene mantener la deuda en dólares. Cambiar la deuda a soles, realizar un pago anticipado o renegociar las condiciones con el banco son alternativas que pueden evaluarse cuando la exposición al tipo de cambio comienza a generar una presión importante sobre el presupuesto, cambian los ingresos o aparecen condiciones de financiamiento más favorables.

“Antes de cambiar la moneda de la deuda, realizar un pago anticipado o renegociar las condiciones, es importante comparar las tasas, costos, comisiones y condiciones de la deuda actual frente a las nuevas alternativas”, concluyó Fernando Ruiz, CEO de Kambista.