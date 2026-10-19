Cancelar una línea que casi no se utiliza no garantiza que una nueva solicitud será aprobada ni que se accederá a mejores condiciones. (Foto: Pixabay)
Cancelar una línea que casi no se utiliza no garantiza que una nueva solicitud será aprobada ni que se accederá a mejores condiciones. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

Tener una o varias tarjetas casi sin uso es común; sin embargo, cuando aparece la necesidad de solicitar un préstamo personal, vehicular o hipotecario, surge la duda sobre qué hacer con esas líneas disponibles que llevan meses abiertas.

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