Tener una o varias tarjetas casi sin uso es común; sin embargo, cuando aparece la necesidad de solicitar un préstamo personal, vehicular o hipotecario, surge la duda sobre qué hacer con esas líneas disponibles que llevan meses abiertas.

“Antes de solicitar un nuevo crédito es útil revisar qué productos siguen abiertos y para qué se mantienen. Una línea disponible no equivale a una deuda pendiente, pero sí forma parte de la información financiera que puede acompañar una evaluación crediticia”, explica María Chirinos, Gerente de Canal Personas de Equifax – Infocorp Perú.

Cabe recordar que las entidades financieras evalúan cada solicitud con sus propios criterios. Para ello pueden considerar el comportamiento de pago, las obligaciones vigentes, la capacidad para asumir una nueva deuda y la información disponible sobre otros productos crediticios.

De acuerdo con Chirinos, cancelar una línea que casi no se utiliza no garantiza que una nueva solicitud será aprobada ni que se accederá a mejores condiciones. Antes de cerrar una línea únicamente pensando en una futura solicitud de crédito, resulta más útil revisar si ese producto todavía cumple alguna función, cuánto cuesta mantenerlo y si existen otras tarjetas con características similares.

“Cerrar una tarjeta únicamente con la expectativa de mejorar la evaluación crediticia no garantiza un resultado distinto. La decisión debería partir de cómo se utiliza el producto, sus costos y el resto de las obligaciones que ya mantiene la persona”, explicó.

¿Qué revisar antes de cerrar una línea de crédito?

Cuántas líneas siguen abiertas. Revisar los productos vigentes permite identificar tarjetas que dejaron de utilizarse o que cumplen prácticamente la misma función que otras. Cuánto cuesta mantenerlas. Algunas tarjetas contemplan membresía anual u otros conceptos según las condiciones contratadas. Si prácticamente no se utilizan, es importante revisar si mantenerlas sigue teniendo sentido. Para qué se conserva esa línea. Puede servir como respaldo, ofrecer determinadas condiciones o formar parte del manejo habitual de gastos. Si ya no cumple una función concreta, la cancelación puede ser una alternativa.

Si finalmente se decide cerrar una tarjeta, Chirinos precisó que dejar de utilizarla no es suficiente. La cancelación debe solicitarse a la entidad financiera. Si existen saldos pendientes u operaciones todavía en proceso, la institución deberá informar cómo serán atendidos hasta completar el cierre del producto.