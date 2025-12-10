#EmprendeEnTikTok, iniciativa impulsada por Tik Tok en alianza con New Ventures, busca fortalecer a las MiPyMEs de Latinoamérica a través de herramientas digitales, mentorías especializadas y acompañamiento estratégico.

El programa fue presentado oficialmente en Lima el pasado 5 de junio, en un encuentro que reunió a más de 70 representantes del ecosistema emprendedor: instituciones públicas, incubadoras, universidades, gremios empresariales, medios y creadores de contenido, con el objetivo de inspirar, informar y fomentar colaboraciones que fortalezcan el uso de Tik Tok como herramienta de crecimiento para los negocios peruanos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

A partir de allí, de las casi 3.200 empresas peruanas postulantes, se eligió a 10 que durante los meses de septiembre y octubre participaron (junto a 20 emprendimientos más de México y Colombia) de un programa intensivo de capacitación completamente remoto, enfocado en diversas temáticas.

Ahora son cuatro los finalistas que accederán a mentorías personalizadas y competirán por la oportunidad de recibir capital semilla de hasta U$D25.000 millones para impulsar sus negocios. Estos son:

Crafters: marca peruana de confección de mochilas, bolsos y accesorios hechos a mano por maestros artesanos, con más de 25 años de experiencia. Combina diseño funcional, materiales sostenibles y un compromiso social enfocado en revalorar el trabajo artesanal y ofrecer productos de alta calidad hechos en el Perú. Emprendimiento basado en Lima. Crucero Miramar: empresa de transporte terrestre que ofrece soluciones integrales en movilidad segura, puntual y personalizada. Sus servicios abarcan traslados corporativos, de personal, aeropuerto–hotel, viajes nacionales y experiencias turísticas. Emprendimiento basado en Lima. Don Manrique: restaurante familiar ubicado en Chilca que celebra la cocina peruana tradicional con un toque innovador. Trabajan con insumos locales de calidad y atienden en un ambiente acogedor que refleja la calidez de su gente. Emprendimiento basado en Cañete. Wawki: empresa peruana dedicada a revalorar la vainilla amazónica mediante un modelo sostenible y colaborativo que vincula directamente a comunidades nativas y rurales del Alto Mayo. Su propósito es rescatar el valor de este cultivo ancestral y posicionarlo como un producto de origen natural, trazable y de alta calidad para el mercado nacional e internacional. Emprendimiento basado en San Martín.

PUEDES VER: La Fed recorta las tasas de interés en un cuarto de punto

“Tik Tok brinda grandes oportunidades para que las marcas puedan llevar su negocio al siguiente nivel y conectar de manera más directa con sus audiencias. Estamos convencidos de que la innovación y la creatividad, hoy en día transforman los negocios, y eso es lo que buscamos con este programa. Los peruanos han estado levantando la mano para que los observemos y tomemos en cuenta, y esta iniciativa ha confirmado ese llamado, ya que hemos tenido una gran participación. Nos emociona ver el talento, las ideas y las habilidades que hay en la región”, aseguró Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para Tik Tok Latinoamérica.