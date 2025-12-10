#EmprendeEnTikTok, iniciativa impulsada por Tik Tok en alianza con New Ventures, busca fortalecer a las MiPyMEs de Latinoamérica a través de herramientas digitales, mentorías especializadas y acompañamiento estratégico.
El programa fue presentado oficialmente en Lima el pasado 5 de junio, en un encuentro que reunió a más de 70 representantes del ecosistema emprendedor: instituciones públicas, incubadoras, universidades, gremios empresariales, medios y creadores de contenido, con el objetivo de inspirar, informar y fomentar colaboraciones que fortalezcan el uso de Tik Tok como herramienta de crecimiento para los negocios peruanos.
A partir de allí, de las casi 3.200 empresas peruanas postulantes, se eligió a 10 que durante los meses de septiembre y octubre participaron (junto a 20 emprendimientos más de México y Colombia) de un programa intensivo de capacitación completamente remoto, enfocado en diversas temáticas.
Ahora son cuatro los finalistas que accederán a mentorías personalizadas y competirán por la oportunidad de recibir capital semilla de hasta U$D25.000 millones para impulsar sus negocios. Estos son:
- Crafters: marca peruana de confección de mochilas, bolsos y accesorios hechos a mano por maestros artesanos, con más de 25 años de experiencia. Combina diseño funcional, materiales sostenibles y un compromiso social enfocado en revalorar el trabajo artesanal y ofrecer productos de alta calidad hechos en el Perú. Emprendimiento basado en Lima.
- Crucero Miramar: empresa de transporte terrestre que ofrece soluciones integrales en movilidad segura, puntual y personalizada. Sus servicios abarcan traslados corporativos, de personal, aeropuerto–hotel, viajes nacionales y experiencias turísticas. Emprendimiento basado en Lima.
- Don Manrique: restaurante familiar ubicado en Chilca que celebra la cocina peruana tradicional con un toque innovador. Trabajan con insumos locales de calidad y atienden en un ambiente acogedor que refleja la calidez de su gente. Emprendimiento basado en Cañete.
- Wawki: empresa peruana dedicada a revalorar la vainilla amazónica mediante un modelo sostenible y colaborativo que vincula directamente a comunidades nativas y rurales del Alto Mayo. Su propósito es rescatar el valor de este cultivo ancestral y posicionarlo como un producto de origen natural, trazable y de alta calidad para el mercado nacional e internacional. Emprendimiento basado en San Martín.
“Tik Tok brinda grandes oportunidades para que las marcas puedan llevar su negocio al siguiente nivel y conectar de manera más directa con sus audiencias. Estamos convencidos de que la innovación y la creatividad, hoy en día transforman los negocios, y eso es lo que buscamos con este programa. Los peruanos han estado levantando la mano para que los observemos y tomemos en cuenta, y esta iniciativa ha confirmado ese llamado, ya que hemos tenido una gran participación. Nos emociona ver el talento, las ideas y las habilidades que hay en la región”, aseguró Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para Tik Tok Latinoamérica.
