Resumen

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La segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú llega tras el éxito de la primera generación, que en 2025 premió a cuatro emprendimientos peruanos con capital semilla para escalar sus negocios e impacto social. (Fuente: Andina)
La segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú llega tras el éxito de la primera generación, que en 2025 premió a cuatro emprendimientos peruanos con capital semilla para escalar sus negocios e impacto social. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

TikTok anunció hoy el lanzamiento de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú, un programa gratuito desarrollado en alianza con New Ventures que combina capacitación, mentorías personalizadas y financiamiento para impulsar el ecosistema emprendedor digital del país.

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