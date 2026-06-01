TikTok anunció hoy el lanzamiento de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú, un programa gratuito desarrollado en alianza con New Ventures que combina capacitación, mentorías personalizadas y financiamiento para impulsar el ecosistema emprendedor digital del país.

La iniciativa se presentó en el marco del GLI Forum de PROMUJER y busca fortalecer el crecimiento de micro y pequeñas empresas (Mypes) peruanas a través del uso estratégico de herramientas digitales.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de la Producción, Perú cuenta con más de 2.4 millones de Mypes formales, que representan uno de los principales motores de la economía nacional. Estas empresas generan más de 10 millones de empleos a nivel nacional y aportan el 20,6% del PBI del país. En el primer trimestre de 2026, se crearon más de 45 mil nuevas Mypes, principalmente en el sector comercial.

"Perú destaca por su ecosistema emprendedor pujante y el talento de su comunidad creadora de contenido. Nuestro compromiso con #EmprendeEnTikTok es acercar herramientas digitales que permitan a las MYPES locales no solo consolidarse, sino prosperar en el entorno digital actual, creando conexiones genuinas con sus comunidades.“, señaló Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos en TikTok para América Latina.

La segunda edición de #EmprendeEnTikTok en Perú llega tras el éxito de la primera generación, que en 2025 premió a cuatro emprendimientos peruanos con capital semilla para escalar sus negocios e impacto social.

"Participar en #EmprendeEnTikTok fue un punto de inflexión para nuestro negocio. No solo recibimos el capital semilla que nos permitió invertir en nuestro crecimiento e impulsar nuestro posicionamiento, sino que las mentorías nos enseñaron a conectar de manera auténtica con nuestra comunidad en TikTok. Hoy, cada mochila que creamos no solo es un producto, sino una historia de tradición y valor compartido“, agregaron Estefany Trejo y Joannes Barboza, fundadores de Crafters y ganadores del primer lugar en la edición 2025.

Estos emprendimientos, junto a otros de Colombia y México, recibieron un total de US$240.000 en capital semilla en la edición regional 2025, demostrando el potencial transformador del programa.

Premios en capital semilla

Como incentivo final, los finalistas accederán a capital semilla según evaluación por desempeño y potencial:

Primer puesto: US$15.000

Segundo puesto: US$10.000

Tercer puesto: US$5.000

Requisitos para postular al programa de aceleración

Ser una Mype con al menos un año de operación en Perú

Contar con una facturación mínima de USD 10.000 comprobables en el último año fiscal

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital

Demostrar liderazgo, organización y capacidad para participar en el programa: Valor agregado (no obligatorio)

Generar impacto ambiental y/o social positivo a través del modelo de negocio.

Para participar debes:

Ingresar a www.emprendeentiktok.com

Elegir modalidad: clases, talleres o ambos

Completar el formulario correspondiente

Los postulantes seleccionados recibirán información con fechas y detalles del programa. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de julio de 2026.

"Las MYPES peruanas tienen una capacidad increíble para contar historias auténticas que resuenan con las audiencias. En TikTok, vemos cada día cómo emprendimientos locales transforman sus pasiones en negocios sostenibles, y con #EmprendeEnTikTok queremos acelerar este proceso brindando tanto conocimiento como recursos para su crecimiento digital“, subrayó Laura Reyna.