De acuerdo con el informe Tik Tok Next Report, el 2025 fue un año de crecimiento para TikTok, que se consolidó en el Perú como un ecosistema estratégico para marcas, comunidades y cultura local.

Según TikTok Insights, se crean más de 1.100 videos por segundo a nivel global, el 73% de las personas sienten una mayor conexión con las marcas presentes en la plataforma, y el 40% de los usuarios son más propensos a realizar compras directamente desde la aplicación gracias a su contenido entretenido y auténtico.

Asimismo, algunos otros datos locales respecto a Perú muestran que:

El 87% de los usuarios de TikTok en Perú afirma que descubre nuevos temas de interés que no conocía.

2 de cada 3 usuarios peruanos coinciden en que el contenido de TikTok tiene un mayor impacto en sus vidas vs otras plataformas.

El 74% de los usuarios de Perú considera que las marcas están mejor conectadas con la cultura latinoamericana en TikTok.

4 de cada 5 usuarios disfrutan cuando las marcas interactúan con la cultura local en su contenido de TikTok.

Además, TikTok en Perú experimentó un crecimiento del 57% en su negocio durante el tercer trimestre de 2025. A su vez, si vamos a las Key Accounts (cuentas clave), el crecimiento acumulado YoY (octubre 24 vs octubre 25) es del 91%.

Si se refiere a industrias, comparando 2025 vs 2024, se notó un crecimiento grande en general, pero particularmente en Educación (82%), Finanzas (72%) y Retail (55%). En términos de negocio hoy Perú implica casi el 40% de la contribución a toda la región Andina, con una proyección todavía más en alza para los próximos meses.

En cuanto a las tendencias 2026 se dividió en tres grandes grupos: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional.

Dosis de Realidad hace referencia a que las audiencias de TikTok dejaron atrás hacer como si nada pasara y, en su lugar, prefieren “establecer límites, proteger la paz y perseguir pasiones en voz alta”.

La segunda señal de tendencia para el 2026 es Descubrimiento Fuera de la Ruta, debido a que este año la curiosidad será la nueva moneda de cambio a medida que las audiencias se sumergen más profundamente en nuevos viajes de descubrimiento, explica el informe Tik Tok Next Report.

“Nuestra comunidad notó que dependía demasiado de la tecnología para ir de un punto A a un punto B y se estaba perdiendo todo el descubrimiento emocionante que puede ocurrir en el camino. Pero el comportamiento en TikTok está cambiando: las audiencias ahora llegan con una intención y se van con curiosidad, tras encontrar respuestas fiables e inesperadas que despiertan nuevas inquietudes”, señala el reporte.

Finalmente, la tercera señal es el ROI Emocional, que marca que, en un contexto de consumo más selectivo, los usuarios ahora toman decisiones de compra basadas en las emociones, dejando atrás el impulso.