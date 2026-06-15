Resumen

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El optimismo se trasladó a las bolsas internacionales y a las materias primas, con avances liderados por el oro y la plata. (Foto: Agencia Andina)
El optimismo se trasladó a las bolsas internacionales y a las materias primas, con avances liderados por el oro y la plata. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 15 de junio abrió en S/3,3790, por debajo del cierre previo de S/3,3890. La apertura responde a un retroceso de (-0,32%) en el dólar global, luego del acuerdo provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

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