El precio del dólar para este lunes 15 de junio abrió en S/3,3790, por debajo del cierre previo de S/3,3890. La apertura responde a un retroceso de (-0,32%) en el dólar global, luego del acuerdo provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el petróleo Brent registra una caída de 5,0% y se ubica en US$83 por barril. Este comportamiento reduce las preocupaciones inflacionarias en los mercados y se produce en una semana en la que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene programada su decisión de tasas de interés.

Asimismo, el optimismo se trasladó a las bolsas internacionales y a las materias primas, con avances liderados por el oro y la plata.

En el ámbito local, el especialista indicó que esta semana inicia el pago de impuestos corporativos correspondiente a mayo, un flujo estacional de oferta que suele ejercer presión a la baja sobre el tipo de cambio.

Huayta agregó que durante la jornada se publicarán las cifras oficiales del crecimiento del PBI anualizado a abril, para el que el consenso del mercado estima un avance de 3.55%, así como la tasa de desempleo de mayo, cuya previsión se ubica en 5.5%. Además, señaló que la incertidumbre electoral continúa moderándose mientras los resultados oficiales de la ONPE avanzan al 98,593%, con una diferencia de 0,1% entre los candidatos presidenciales.