El tipo de cambio interbancario inició la jornada cotizando en S/3,389, rompiendo la barrera de los S/3,3900 a la baja. Las mesas de cambio operan bajo un claro sesgo de mayor apetito por riesgo (risk-on), marcado por una fluida oferta corporativa local de dólares y un debilitamiento global del billete verde.

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“Las ofertas de empleo cayeron a 7.359 millones en junio, por debajo del consenso de 7.40M y revisando a la baja el dato previo de 7.537M. Este enfriamiento en el mercado laboral acelera las expectativas de que la Reserva Federal tenga espacio para aplicar recortes de tasas, debilitando la fuerza del dólar a nivel global”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

Asimismo, indicó que el déficit comercial de Estados Unidos disminuyó a US$73.300 millones en junio, desde los US$77.600 millones de mayo.

El especialista agregó que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó un posible acuerdo sobre el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz, sumado al anuncio de paz y desarme en Gaza publicado por la Casa Blanca y a la postura de Irán de evitar una escalada bélica. Este escenario provocó un retroceso de más del 3% en los precios del petróleo, con el Brent cotizando en US$85.53 y el WTI en US$77.22 por barril.

En el ámbito local, Agreda señaló que el cobre sube (+1,94%), la plata (+2,56%) y el oro (+0,55%). Este escenario mejora los términos de intercambio de Perú e incentiva una mayor liquidación y oferta de dólares por parte de empresas mineras y corporativas en la banca local.

Añadió que el ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) avanza (+0,36%) hasta los US$64.32, reflejando un flujo constante de fondos internacionales hacia activos de la región.