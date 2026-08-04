Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El tipo de cambio interbancario inició la jornada cotizando en S/3,389, rompiendo la barrera de los S/3,3900 a la baja. Las mesas de cambio operan bajo un claro sesgo de mayor apetito por riesgo (risk-on), marcado por una fluida oferta corporativa local de dólares y un debilitamiento global del billete verde.

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