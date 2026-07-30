El precio del dólar inició la sesión en S/3,390, por debajo del cierre previo, en un contexto marcado por el debilitamiento global de la moneda estadounidense.

El índice dólar (DXY) acumula su tercera jornada consecutiva de caídas, con un retroceso cercano al 0,65%, luego de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la publicación de nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

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“El mercado continúa reaccionando a la decisión de la Reserva Federal de mantener su tasa de interés en 3,75%, así como a un dato de inflación menor al esperado, factores que mantienen la presión sobre el dólar a nivel global”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de referencia, en línea con las expectativas del mercado, y reiteró su compromiso con la meta de inflación de 2%. A ello se sumó la publicación del índice PCE de junio, que avanzó 0,1%, por debajo del consenso de 0,2%. En este escenario, el petróleo muestra señales de estabilización tras su reciente corrección, mientras los metales operan con cautela.

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En el ámbito local, el mercado evalúa los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori sobre el incremento de la remuneración mínima vital, la pensión 65 y un mayor impulso a la inversión en infraestructura pública. Asimismo, la atención estará puesta en la publicación de la inflación de julio por parte del INEI, prevista para este viernes, dato que será relevante para la próxima decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR).