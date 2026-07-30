En el ámbito local, el mercado evalúa los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori sobre el incremento de la remuneración mínima vital, la pensión 65 y un mayor impulso a la inversión en infraestructura pública. Foto: GEC.
En el ámbito local, el mercado evalúa los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori sobre el incremento de la remuneración mínima vital, la pensión 65 y un mayor impulso a la inversión en infraestructura pública. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión en S/3,390, por debajo del cierre previo, en un contexto marcado por el debilitamiento global de la moneda estadounidense.

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