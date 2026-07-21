El precio del dólar inició la sesión de hoy en S/3,398, un nivel ligeramente inferior al cierre previo. Este comportamiento es similar al observado en otras divisas de la región, donde el sol y otras monedas latinoamericanas abrieron la jornada con ganancias. En contraste, las divisas desarrolladas registran pérdidas, mientras el dólar global muestra ligeros avances.

“El mercado cambiario continúa atento a la evolución del conflicto en Oriente Medio, donde las tensiones siguen escalando y el dólar mantiene su atractivo como activo de refugio”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el ámbito internacional, el especialista indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió represalias contra Irán tras la muerte de tres militares estadounidenses en Jordania, mientras que grupos respaldados por Irán amenazan con afectar el tránsito marítimo en el Mar Rojo.

Huayta agregó que el oro y la plata vienen rebotando desde los mínimos del último mes, comportamiento que favorece el desempeño de las divisas regionales exportadoras de dichos metales. Asimismo, señaló que los elevados precios del petróleo y la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal continúan siendo los principales factores de soporte para el dólar frente a otras divisas.

En el mercado local, el especialista explicó que continúa el flujo estacional por el pago de impuestos corporativos hasta el jueves, factor que mantiene cierta presión bajista sobre el tipo de cambio durante la jornada.

Añadió que el Banco Central de Reserva (BCR) registra vencimientos de swaps cambiarios tanto por el lado de la oferta como de la demanda, operaciones que podrían influir en la dinámica de las negociaciones del mercado.