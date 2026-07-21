Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión de hoy en S/3,398, un nivel ligeramente inferior al cierre previo. Este comportamiento es similar al observado en otras divisas de la región, donde el sol y otras monedas latinoamericanas abrieron la jornada con ganancias. En contraste, las divisas desarrolladas registran pérdidas, mientras el dólar global muestra ligeros avances.

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