El precio del dólar inició la sesión en S/3,403, registrando una caída de 0,15% respecto al cierre previo, mientras que el índice global del dólar (DXY) se mantiene prácticamente estable, con un leve avance de 0.12%.

“La jornada inicia marcada por la búsqueda de refugio en el dólar tras los nuevos ataques en el Golfo, aunque este movimiento es contrarrestado parcialmente por el firme avance en las cotizaciones de los metales clave”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el ámbito internacional, el especialista indicó que el entorno geopolítico continúa en tensión luego de que el ejército de Estados Unidos ejecutara su novena noche consecutiva de ataques aéreos contra objetivos en Irán para reabrir el tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz. Agregó que mediadores internacionales presentaron una propuesta formal para paralizar las incursiones por 10 días e intentar restablecer el acuerdo preliminar, mientras el conflicto mantiene los precios del crudo por encima de los US$80.51 por barril.

Asimismo, precisó que las cotizaciones de los metales abrieron mixtas: el cobre sube 1,1%, la plata avanza 1,13% y el oro registra un retroceso de 0,40%, comportamiento que responde al actual riesgo geopolítico en Medio Oriente.

En el mercado local, Huayta explicó que el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene una presencia activa en el mercado cambiario para esterilizar la volatilidad excesiva, respaldado por un nivel récord de reservas internacionales superior a los US$100.000 millones. Añadió que continúa el flujo estacional de impuestos corporativos hasta el jueves, lo que mantiene cierta presión a la baja sobre las negociaciones durante la jornada.

Asimismo, indicó que la apertura del mercado local se mantiene estable y que el foco del día estará en la evolución del contexto geopolítico internacional y en los factores locales que puedan generar volatilidad en el tipo de cambio.