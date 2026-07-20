Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión en S/3,403, registrando una caída de 0,15% respecto al cierre previo, mientras que el índice global del dólar (DXY) se mantiene prácticamente estable, con un leve avance de 0.12%.

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