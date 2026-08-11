El tipo de cambio inició la sesión a la baja en S/3,365, con una apreciación del sol en las primeras negociaciones del mercado interbancario. En la región, las divisas también registraron apreciaciones en la apertura, lideradas por el peso chileno y el peso colombiano, mientras el dólar global mostró leves rendimientos positivos.

“El mercado permanece atento a los próximos datos de inflación de Estados Unidos, ante las expectativas de una moderación en el crecimiento de los precios. El ADP Employment Change registró 8.25 mil nuevos empleos, por debajo de los 11 mil previos, mientras que las ventas de viviendas existentes alcanzaron 4.06 millones, ligeramente por encima del consenso”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Estos datos mantienen la expectativa de una posible moderación de la actividad económica.

En cuanto a los commodities, Huayta indicó que el petróleo retrocede hacia los US$81 por barril ante señales de una posible reducción de las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, disminuyendo las preocupaciones sobre la oferta energética y las presiones inflacionarias.

Asimismo, la caída de los rendimientos de los Treasuries y el avance de la mayoría de las acciones estadounidenses reflejan un mejor apetito por riesgo.

En el mercado local, la atención está puesta en los últimos datos comerciales sobre exportaciones y en la esperada decisión del Banco Central de Reserva (BCR) de este jueves. La entidad monetaria registra vencimientos en instrumentos de CD por S/2.110 millones, intervención que se reflejará como parte de la volatilidad del mercado. Con la apertura a la baja por segundo día consecutivo de la semana, el tipo de cambio se ubica en niveles mínimos de los últimos meses, dentro del rango de S/3,3600 a S/3,370.