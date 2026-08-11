En el mercado local, la atención está puesta en los últimos datos comerciales sobre exportaciones y en la esperada decisión del Banco Central de Reserva. Foto: AFP / Archivo
En el mercado local, la atención está puesta en los últimos datos comerciales sobre exportaciones y en la esperada decisión del Banco Central de Reserva. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El tipo de cambio inició la sesión a la baja en S/3,365, con una apreciación del sol en las primeras negociaciones del mercado interbancario. En la región, las divisas también registraron apreciaciones en la apertura, lideradas por el peso chileno y el peso colombiano, mientras el dólar global mostró leves rendimientos positivos.

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