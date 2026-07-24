El precio del dólar inició la sesión en S/3,410, un nivel superior al cierre previo. El comportamiento estuvo en línea con el índice global del dólar (DXY), que abrió con una ligera apreciación frente a sus principales pares.

“La actividad empresarial del sector privado en Estados Unidos se expandió a un ritmo acelerado en julio. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) compuesto de S&P Global mejoró a 53.6 (preliminar), desde 51.9 en junio, un dato que respalda el comportamiento alcista que muestra el dólar global al inicio de la jornada”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el ámbito internacional, el especialista indicó que el conflicto en Medio Oriente continúa siendo un foco de atención, debido a la incertidumbre que genera sobre la inflación. Agregó que los precios futuros del petróleo retroceden luego de alcanzar máximos del último mes en la sesión previa. El Brent cae cerca de 3% hasta los US$97 por barril, mientras que el WTI retrocedió 2%, aunque ambos permanecen en niveles elevados.

Huayta añadió que los futuros del oro, la plata y el cobre abrieron con leves ganancias, recuperándose tras los rendimientos negativos de la sesión previa. Asimismo, explicó que los resultados corporativos en Estados Unidos también presionan al mercado, luego de las cifras trimestrales de Tesla y del aumento en las proyecciones de gasto de capital de Alphabet. En ese contexto, los principales índices bursátiles se encaminan a cerrar la semana en negativo, con el Nasdaq acumulando una caída superior al 1%.

En el mercado local, el especialista indicó que Estados Unidos anunció la imposición de nuevos aranceles a más de 60 países, incluido Perú, con tarifas que oscilarán entre 10% y 12,5% sobre las importaciones. Añadió que esta medida podría reducir la competitividad de algunos productos peruanos en ese mercado, aunque el impacto final dependerá de los bienes alcanzados y de la capacidad de los exportadores para absorber o trasladar el mayor costo.

Respecto a los flujos, Huayta señaló que, tras culminar la semana del calendario de pagos de impuestos corporativos locales, se espera una disminución parcial de la oferta de dólares en el mercado spot. En adelante, precisó que la dirección del tipo de cambio estará determinada por las operaciones de los distintos agentes económicos, con un enfoque principal en la evolución del entorno externo.