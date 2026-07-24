Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: GEC.
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/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión en S/3,410, un nivel superior al cierre previo. El comportamiento estuvo en línea con el índice global del dólar (DXY), que abrió con una ligera apreciación frente a sus principales pares.

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