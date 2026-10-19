Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este lunes 19 de octubre en S/3,435, por debajo de los S/3,439 del cierre anterior, con un retroceso de 0,15%. La moneda peruana comenzó la semana con una ligera apreciación, pese al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, en un contexto de incertidumbre sobre los precios de la energía y las tensiones geopolíticas.

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