El precio del dólar inició la jornada de este lunes 19 de octubre en S/3,435, por debajo de los S/3,439 del cierre anterior, con un retroceso de 0,15%. La moneda peruana comenzó la semana con una ligera apreciación, pese al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, en un contexto de incertidumbre sobre los precios de la energía y las tensiones geopolíticas.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,13%, hasta los 101.91 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se ubicaron en 5,106% y 5,446%, respectivamente. Los mercados continúan evaluando las perspectivas de inflación, las tasas de interés y los riesgos geopolíticos”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 1,22%, hasta US$97,81 por barril, ante las expectativas de una mayor oferta, aunque persisten los riesgos sobre el suministro energético en Medio Oriente. Por su parte, el oro cayó 0,30%, mientras la plata avanzó 0,60% y el zinc 0,55%. Asimismo, la economía china creció 4,5% interanual en el tercer trimestre, por encima de las expectativas, aunque persisten dudas sobre su demanda interna.

En el mercado local, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el déficit fiscal acumulado de los últimos doce meses se redujo a 0,9% del PBI a septiembre de 2026. A ello se suma la alerta por El Niño Costero, que, según el último comunicado del ENFEN, podría alcanzar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y continuar con intensidad fuerte hasta el otoño de ese año, con posibles efectos sobre la agricultura, la pesca y los precios de los alimentos.

“Si bien el tipo de cambio inicia la semana con una tendencia a la baja, el avance del dólar global y la incertidumbre geopolítica podrían limitar una caída sostenida. Durante la jornada será importante seguir los flujos de oferta y demanda corporativa de dólares, así como las nuevas actualizaciones sobre El Niño Costero”, señaló Huayta.