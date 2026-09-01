Precio del dólar bajó al término de la sesión, frente a los S/3,371 del cierre previo. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar bajó al término de la sesión, frente a los S/3,371 del cierre previo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú cerró la sesión a la baja en S/3,363, frente a los S/3,371 del cierre previo, registrando una depreciación de 0,237%. El movimiento se produjo en un contexto distinto al desempeño del dólar a nivel internacional, donde las principales divisas desarrolladas se depreciaron frente al billete verde.

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