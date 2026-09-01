El precio del dólar en Perú cerró la sesión a la baja en S/3,363, frente a los S/3,371 del cierre previo, registrando una depreciación de 0,237%. El movimiento se produjo en un contexto distinto al desempeño del dólar a nivel internacional, donde las principales divisas desarrolladas se depreciaron frente al billete verde.

“Pese al fortalecimiento global del dólar, el sol mostró un buen desempeño durante la sesión, con flujos de oferta de dólares que predominaron en las negociaciones, acompañados por rebalanceos de los agentes institucionales en sus operaciones derivadas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el plano internacional, el repunte del petróleo, impulsado por una nueva escalada de tensión entre EE. UU. e Irán y los riesgos de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, presionó a los mercados globales. El WTI alcanzó los US$90, elevando las preocupaciones por mayores presiones inflacionarias y una política monetaria más restrictiva de la Fed.

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Los rendimientos globales subieron a máximos desde 2008, mientras las bolsas retrocedieron, con el S&P 500 también afectado por la caída de las empresas de semiconductores.

En el plano local, Huayta, señaló que la inflación mensual sorprendió a la baja y se ubicó en 0,07%, frente al 0,30% esperado, lo que podría otorgar mayor margen al Banco Central de Reserva (BCR) para una política monetaria más flexible. Sin embargo, la inflación interanual continúa por encima del rango meta, un dato relevante de cara a la decisión de tasas que tomará la entidad monetaria la próxima semana.

Asimismo, el BCR colocó S/200 millones en Swaps Cambiarios de Compra y no renovó vencimientos de Swaps Cambiarios de Venta, moderando parcialmente la presión bajista sobre el tipo de cambio.