Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice dólar (DXY) cerró con variaciones a la baja frente a las principales monedas. (Foto: AFP)
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice dólar (DXY) cerró con variaciones a la baja frente a las principales monedas. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,397 registrando una caída de 0,26% respecto al cierre previo.

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