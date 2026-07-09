El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,397 registrando una caída de 0,26% respecto al cierre previo.

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La jornada estuvo marcada por un mayor flujo de oferta en el mercado cambiario local, mientras los inversionistas continuaron evaluando el panorama geopolítico y las expectativas sobre la política monetaria.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice dólar (DXY) cerró con variaciones a la baja frente a las principales monedas, en una sesión en la que el mercado continuó asimilando las minutas de la Reserva Federal, los últimos datos de empleo semanal en Estados Unidos y la evolución de las tensiones en Medio Oriente. Agregó que las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible acercamiento con Irán contribuyeron a moderar la aversión al riesgo durante la jornada.

El especialista indicó que las divisas de la región registraron un comportamiento positivo, mientras que las principales commodities mostraron movimientos diferenciados. El petróleo extendió las pérdidas observadas desde la apertura y cotizó alrededor de los US$72 por barril, mientras que el oro y la plata registraron ganancias impulsadas por la demanda de activos refugio.

En el ámbito local, Huayta señaló que el mercado permaneció a la expectativa de la decisión de tasas del Banco Central de Reserva (BCR). Si bien el consenso anticipa que la tasa de referencia se mantendrá sin cambios, la inflación continúa por encima del rango meta. Asimismo, precisó que durante la sesión el BCR intervino mediante una subasta de swap compra para frenar la caída en el mercado cambiario.

El flujo de oferta estuvo liderado principalmente por corporativos y agentes offshore, permitiendo que el tipo de cambio retrocediera hasta S/3,397. Al cierre de la jornada, el dólar volvió a ubicarse cerca de los mínimos de las últimas semanas, manteniendo niveles de venta entre S/3,415 y S/3,420.