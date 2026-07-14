En la jornada, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3890 a S/3,3970, con un volumen negociado de US$256 millones a un precio promedio de S/3,3914. Foto: Andina.
En la jornada, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3890 a S/3,3970, con un volumen negociado de US$256 millones a un precio promedio de S/3,3914. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión de hoy en S/3,392, registrando una caída de 0,38% frente al cierre previo. El movimiento estuvo influenciado por el contexto internacional, luego de conocerse los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que redujeron la presión sobre la Reserva Federal para continuar elevando las tasas de interés.

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