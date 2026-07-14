El precio del dólar cerró la sesión de hoy en S/3,392, registrando una caída de 0,38% frente al cierre previo. El movimiento estuvo influenciado por el contexto internacional, luego de conocerse los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que redujeron la presión sobre la Reserva Federal para continuar elevando las tasas de interés.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar estadounidense (DXY) cerró con pérdidas cercanas al 0,4% frente a sus principales pares. “El movimiento se reflejó de manera similar en la región, donde el real brasileño y el peso chileno registraron las mayores apreciaciones”, señaló. Agregó que la desaceleración de los precios al consumidor en junio llevó al mercado a moderar las expectativas sobre nuevos incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal.

El especialista indicó que el petróleo continuó operando al alza por segunda sesión consecutiva, aunque recortó parte de su apreciación tras recientes declaraciones de Donald Trump sobre una postergación de impuestos al tránsito comercial del crudo. Asimismo, precisó que el oro, la plata y el cobre se encaminan a cerrar la jornada con ganancias superiores al 1,4% en promedio.

En el ámbito local, Huayta señaló que el mercado mantiene una visión optimista respecto al gobierno entrante y que los indicadores económicos continúan respaldando la fortaleza del sol, impulsados por el desempeño del sector exportador.

Añadió que persisten riesgos asociados a un posible fenómeno de El Niño de fuerte intensidad hacia fin de año y a la prolongación de los choques externos en Medio Oriente. Asimismo, indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) no registró una participación significativa durante la jornada y que la oferta corporativa continúa predominando en el mercado cambiario. Finalmente, estimó que el USD/PEN podría seguir probando nuevos mínimos en los próximos días, en un entorno de volatilidad, manteniendo un rango de venta entre S/3,405 y S/3,410.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda vino por parte del BCR dejando vencer Swaps Cambiario Venta por S/210 millones. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3890 a S/3,3970, con un volumen negociado de US$256 millones a un precio promedio de S/3,3914.

El dólar estadounidense se debilitó alrededor de un 0,5% frente a otras monedad internacionales tras publicarse que la inflación al consumidor en EE. UU. bajó al 3,5% en junio, un dato menor al esperado que reduce la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés este año. Este retroceso del dólar restó presión en los mercados cambiarios globales, permitiendo el avance y fortalecimiento de otras monedas sensibles al riesgo.