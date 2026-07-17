El precio del dólar cerró la sesión en S/3,410, registrando un avance de 0,38% respecto al cierre previo. Durante la jornada, el flujo fue mixto, aunque predominó la demanda hacia el cierre del mercado.

“Las primeras negociaciones mostraban un sesgo alcista; sin embargo, el movimiento revirtió tras una mayor oferta local en horas cercanas del mediodía. Posteriormente, volvió la demanda por dólares, permitiendo que la divisa cerrara en niveles superiores”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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En el ámbito internacional, el especialista explicó que el índice del dólar (DXY) se mantiene alrededor de los 100.70 puntos, luego de ceder las ganancias obtenidas a mediados de la semana. Asimismo, indicó que los datos de inflación publicados el martes y miércoles en Estados Unidos presionaron a la baja al billete verde frente a sus principales pares.

Agregó que la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa generando nerviosismo en los mercados. Los recientes ataques y las interrupciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz han impulsado los precios del petróleo cerca de 10% en la semana, con el WTI cotizando por encima de US$81 y el Brent superando los US$86 por barril. Este escenario ha reavivado las preocupaciones sobre un posible repunte de la inflación y sus implicancias para el crecimiento económico mundial.

En el mercado local, Huayta indicó que, si bien continúa el periodo de oferta corporativa asociado al pago de impuestos, el deterioro del contexto internacional ha impulsado una mayor demanda de coberturas en dólares. Como resultado, el tipo de cambio acumula un avance cercano al 0,5% en lo que va de la semana.

Añadió que el oro y la plata culminaron la semana con pérdidas, mientras que el cobre cerró prácticamente sin variaciones. No obstante, la demanda industrial proveniente de economías como China continúa brindando soporte a los precios de los metales, contribuyendo a sostener el contexto externo.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,4040 a S/3,4110, con un volumen negociado de US$397 millones a un precio promedio de S/3,4065.

El fortalecimiento del dólar, impulsado por la postura de la Reserva Federal de mantener las tasas elevadas, debilita a las principales monedas del mundo y genera un efecto directo en el Perú: una presión alcista en el tipo de cambio. Aunque el mercado global muestra una calma inusual, los analistas advierten que la tendencia de la divisa está sesgada al alza. Esto empuja el precio del dólar frente al sol peruano y eleva el riesgo de fuga de capitales hacia EE. UU., dejando al mercado local a la expectativa de nuevos datos.