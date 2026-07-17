Precio del dólar registró un avance de 0,38% al cierre de la semana. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar registró un avance de 0,38% al cierre de la semana. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,410, registrando un avance de 0,38% respecto al cierre previo. Durante la jornada, el flujo fue mixto, aunque predominó la demanda hacia el cierre del mercado.

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