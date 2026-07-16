Al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en niveles de venta entre S/3,412 y S/3,415. Foto: GEC.
Al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en niveles de venta entre S/3,412 y S/3,415. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,397, registrando un alza de 0.38% frente al cierre previo. El movimiento estuvo en línea con el comportamiento de las principales divisas de la región, que también se depreciaron alrededor de 0,4% en promedio, mientras el dólar global recuperó parte de las pérdidas registradas en los días previos.

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