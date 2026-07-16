El precio del dólar cerró la sesión en S/3,397, registrando un alza de 0.38% frente al cierre previo. El movimiento estuvo en línea con el comportamiento de las principales divisas de la región, que también se depreciaron alrededor de 0,4% en promedio, mientras el dólar global recuperó parte de las pérdidas registradas en los días previos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el fortalecimiento del dólar estuvo impulsado principalmente por los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos. “Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron a 208 mil durante la última semana, por debajo de las expectativas del mercado (217 mil) y del registro previo (216 mil).

Estas cifras reflejan que los despidos continúan en niveles reducidos, reforzando la solidez del mercado laboral y brindando soporte al dólar estadounidense, pese a las recientes señales de moderación de la inflación”, señaló.

En el ámbito local, Huayta indicó que la desaceleración del Producto Bruto Interno (PBI), que registró un crecimiento de 1.8% en mayo, fue recibida con cautela por los inversionistas. Agregó que la persistente amenaza de un evento significativo del fenómeno de El Niño continúa siendo el principal riesgo para los sectores exportadores, entre ellos el pesquero y agropecuario.

De materializarse, este escenario podría generar presiones adicionales sobre la inflación en los próximos meses. El especialista añadió que, al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en niveles de venta entre S/3,412 y S/3,415.