El tipo de cambio interbancario cerró la jornada en S/3,3880, consolidando una trayectoria apreciatoria sustentada en fundamentos sólidos. Durante la sesión, la liquidez de divisas impulsada por el rally global de las materias primas y las exportaciones mineras se combinó con una activa esterilización monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), manteniendo la cotización del dólar por debajo del umbral de S/3,390.

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“El acuerdo sobre las rutas en el Estrecho de Ormuz impulsó los precios del petróleo, llevando al Brent a cotizar en US$83,49 (+1.52%) y al WTI en US$75,78 (+0,87%). Al mismo tiempo, se registró un importante repunte en los metales preciosos, con el oro avanzando 4,22% y la plata 4,50%”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

Agregó que el índice del dólar (DXY) ha corregido más de 2% desde su máximo anual, mientras que las declaraciones de Neel Kashkari no generaron un impacto alcista inmediato sobre la divisa estadounidense.

En el ámbito local, el especialista indicó que el sol peruano se consolidó en sus niveles más fuertes de los últimos meses, mientras que el cobre avanzó hasta US$68,16 (+1,86%), mejorando las perspectivas de los ingresos por exportación e incentivando una mayor oferta corporativa de divisas en la plaza interbancaria.

Asimismo, Agreda explicó que el BCRP continuó con operaciones de esterilización monetaria, adjudicando S/800 millones en repos, S/600 millones en subastas de depósitos y colocando Certificados de Depósito (CD BCRP) a 18 meses con una tasa de 4.16%, operaciones que brindaron soporte técnico al tipo de cambio para cerrar la jornada en S/3,3880.

Por su parte, Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,3850 y máximo de S/3,3910. En el mercado se negociaron US$429 millones a un precio promedio de S/3,3888. Además, hoy no hubo vencimientos en Swap Cambiario Venta.

El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta redujo su estimación de crecimiento del PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre a 5,9%, desde el 6,2% estimado previamente. Aunque la revisión fue a la baja, la proyección continúa apuntando a un sólido ritmo de expansión económica. Mientras que el índice DXY cotizó en 99.68 (-0,20%).