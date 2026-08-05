Durante la sesión, la liquidez de divisas impulsada por el rally global de las materias primas y las exportaciones mineras. Foto: GEC.
Durante la sesión, la liquidez de divisas impulsada por el rally global de las materias primas y las exportaciones mineras. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El tipo de cambio interbancario cerró la jornada en S/3,3880, consolidando una trayectoria apreciatoria sustentada en fundamentos sólidos. Durante la sesión, la liquidez de divisas impulsada por el rally global de las materias primas y las exportaciones mineras se combinó con una activa esterilización monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), manteniendo la cotización del dólar por debajo del umbral de S/3,390.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.