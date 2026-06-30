El precio del dólar para este martes 30 de junio inició con ligera presión a la baja, en un contexto donde el dólar global opera con leves movimientos (+0,23%). En el ámbito local, el mercado asimila los resultados oficiales de la ONPE, con Keiko Fujimori como virtual presidenta.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los últimos datos económicos en Estados Unidos continúan respaldando al dólar. “El indicador adelantado de empleo (Jolts Job Opening) superó levemente las expectativas en el mes de mayo”, señaló.

Agregó que los mercados siguen atentos a posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras los precios del petróleo se mantienen por encima de los US$70 por barril. Asimismo, destacó que los metales registran una apertura positiva, con el cobre avanzando (+2,2%), la plata (+3,5%) y el oro recuperándose levemente tras alcanzar su mínimo de siete meses.

En el mercado local, Huayta indicó que Keiko Fujimori se declaró ganadora de la segunda vuelta presidencial con el 50,13% de los votos válidos frente al 49,86% de Roberto Sánchez.

Añadió que la atención también estará puesta en la publicación del dato de inflación mensual de junio, prevista para mañana, mientras que la recuperación de los metales y la asimilación del resultado electoral podrían ejercer presión a la baja sobre el tipo de cambio durante la sesión.