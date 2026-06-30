Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 30 de junio inició con ligera presión a la baja, en un contexto donde el dólar global opera con leves movimientos (+0,23%). En el ámbito local, el mercado asimila los resultados oficiales de la ONPE, con Keiko Fujimori como virtual presidenta.

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