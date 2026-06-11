El precio del dólar cerró la sesión de este jueves 11 de junio en S/3,391, nivel por debajo del cierre previo de S/3,410.

La jornada estuvo marcada por un mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales, lo que favoreció el desempeño de las monedas emergentes de la región.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los mercados globales subieron con fuerza al mediodía luego de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de ataques contra Irán previstos para esta noche. La noticia provocó una caída cercana al 4,0% en los precios del petróleo.

“El dólar global (DXY), que operaba con ganancias durante las primeras horas de la sesión, revirtió a pérdidas tras el anuncio presidencial en Estados Unidos, escenario que llevó a apreciar las monedas emergentes de la región, entre ellas el sol peruano”, explicó el especialista.

En el ámbito local, Huayta señaló que la diferencia menor a mil votos entre los candidatos continúa generando incertidumbre en el mercado. Con la candidata Keiko Fujimori encabezando el conteo, la estrecha distancia en el escrutinio ha contribuido a una volatilidad inusual en las últimas sesiones de la semana. Durante la jornada, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de S/ 3.3750 y un máximo de S/3.4040.