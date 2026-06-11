Resumen

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Durante la jornada, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de S/ 3.3750 y un máximo de S/3.4040.(Foto: AFP)
Durante la jornada, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de S/ 3.3750 y un máximo de S/3.4040.(Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión de este jueves 11 de junio en S/3,391, nivel por debajo del cierre previo de S/3,410.

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