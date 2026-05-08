Resumen

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El dólar tuvo una variación de 230 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
El dólar tuvo una variación de 230 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes 8 de mayo en S/3,4370 según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda tuvo una variación de 230 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer que se situó en S/3,4600.

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