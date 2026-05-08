El precio del dólar cerró este viernes 8 de mayo en S/3,4370 según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda tuvo una variación de 230 puntos básicos en comparación del precio cierre de ayer que se situó en S/3,4600.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

En ese sentido, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4310 y un precio máximo de S/3,4460. En el mercado se negoció US$138 millones a un precio promedio de S/3,4403.

El dólar viene cayendo ante expectativas de futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y una moderación en los indicadores económicos de EE.UU., lo que ha impulsado una mayor demanda por activos de riesgo.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.