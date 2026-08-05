El tipo de cambio interbancario inició la jornada en S/3,386, mostrando una apreciación del sol peruano en un contexto de mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales. La menor fortaleza del dólar, sumada al impulso de las materias primas, sostiene la oferta corporativa de divisas en la plaza bancaria local.

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“El PMI de servicios en Estados Unidos se ubicó en 54.1 puntos en julio, por debajo de los 54.5 esperados por el mercado, mientras que el empleo privado, medido por el reporte ADP, mostró la creación de apenas 44,000 puestos de trabajo, el nivel más bajo en seis meses. Este escenario fortalece las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y debilita al dólar global”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

El especialista indicó que los precios del petróleo repuntaron durante la jornada luego de que Donald Trump advirtiera sobre el riesgo de no restablecer el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz. En paralelo, el oro avanzó 2,78% hasta los US$4,191 por onza, mientras que el cobre subió 0.89%, favoreciendo los términos de intercambio de Perú e incentivando una mayor liquidación de divisas mineras.

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En el ámbito local, Agreda explicó que el sol peruano también se vio respaldado por el comportamiento de las monedas latinoamericanas y el avance de 2.61% del ETF de Mercados Emergentes (EEM).

Asimismo, recordó que la SBS publicó la Resolución N.° 01960-2026, fijando un nuevo ratio de reserva objetivo para el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), reforzando la solidez del sistema bancario local frente a la volatilidad externa.