Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El tipo de cambio interbancario inició la jornada en S/3,386, mostrando una apreciación del sol peruano en un contexto de mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales. La menor fortaleza del dólar, sumada al impulso de las materias primas, sostiene la oferta corporativa de divisas en la plaza bancaria local.

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