El precio del dólar inició en S/3,394, ligeramente por debajo del cierre previo, en una jornada en la que el mercado asimila la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

Asimismo, la balanza comercial de mayo registró un resultado superior a lo esperado, fortaleciendo el ingreso de divisas al país.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la balanza comercial alcanzó los US$3.473 millones, por encima de las expectativas del mercado. “Los envíos tradicionales crecieron 52.2%, consolidando la entrada de divisas y otorgando un fuerte soporte fundamental al sol peruano”, señaló.

Agregó que el Directorio del BCRP advirtió que un recrudecimiento del fenómeno de El Niño y los choques geopolíticos actuales representan riesgos al alza para la convergencia de la inflación hacia el rango meta.

En el ámbito internacional, Huayta indicó que el índice general del dólar estadounidense abrió estable y se encamina a registrar una pérdida semanal marginal de 0,1%, su segunda semana consecutiva en terreno negativo.

Asimismo, señaló que el ligero descenso de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos refleja resistencia en el mercado laboral. Agregó que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal muestran que sus miembros mantienen la preocupación por los riesgos de la inflación subyacente, mientras Wall Street comienza a centrar su atención en la próxima temporada de resultados empresariales del segundo trimestre.