Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Andina.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició en S/3,394, ligeramente por debajo del cierre previo, en una jornada en la que el mercado asimila la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

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