Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,391 en el mercado interbancario, en un contexto de mayor cautela en los mercados internacionales y tras la publicación de los datos de inflación de Lima Metropolitana por parte del INEI, que reconfiguran las expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR).

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