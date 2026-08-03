El precio del dólar inició la jornada en S/3,391 en el mercado interbancario, en un contexto de mayor cautela en los mercados internacionales y tras la publicación de los datos de inflación de Lima Metropolitana por parte del INEI, que reconfiguran las expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR).

“La inflación anual de Lima Metropolitana se ubicó en 4.07% en julio, por encima del 3.92% esperado por el mercado. Con este resultado, el indicador acumula cinco meses fuera del rango meta y reduce significativamente la probabilidad de un recorte de la tasa de referencia en la reunión del BCRP del 13 de agosto”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

El especialista indicó que el dólar global (DXY) retrocedió hasta los 99.73 puntos tras la intervención cambiaria conjunta entre Estados Unidos y Japón para fortalecer el yen. Asimismo, agregó que el petróleo registró una fuerte corrección, con una caída de (-9,25%) en el WTI y de (-7,73%) en el Brent. En tanto, el cobre retrocedió (-1,07%), la plata cayó (-0,93%) y el oro mostró un ajuste marginal de (-0,11%).

En el ámbito local, Agreda explicó que el mercado cambiario seguirá atento a la liquidez del sistema financiero ante importantes vencimientos operativos de la jornada, que incluyen S/ 20 millones en Swaps Cambiarios Venta y S/9,464.4 millones en depósitos del BCR.

Añadió que la atención de los inversionistas también estará centrada en los indicadores ISM de manufactura y servicios de Estados Unidos, así como en los próximos comentarios de la Reserva Federal sobre el rumbo de su política monetaria.