El precio del dólar para este miércoles 6 de mayo es de S/3,47 con una baja de 0,58% de acuerdo con información de Bloomberg.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 5 de mayo?

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio fue de S/3,4890 con una variación de 190 puntos básicos en comparación del cierre de la semana pasada que se situó en S/3,5080.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada del martes, la oferta provino por los no residentes mientras que la demanda por los corporativos. El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4830 y un precio máximo de S/3,4970.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.