Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar para este miércoles 6 de mayo es de S/3,47 con una baja de 0,58% de acuerdo con información de Bloomberg.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.