El precio del dólar inició la jornada del jueves 9 de julio cotizando en S/3,405 en una sesión en la que la atención de los inversionistas está puesta en la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR).

En el ámbito internacional, los recientes acontecimientos geopolíticos continúan influyendo en el apetito por el riesgo y en el comportamiento de los mercados.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, Donald Trump declaró que Irán ha buscado un acercamiento para negociar un nuevo acuerdo, un factor geopolítico que modera la prima de riesgo en los mercados globales.

Agregó que el crudo estadounidense (USOIL) cae 2,23% y cotiza alrededor de US$73,10 por barril, ejerciendo presión bajista sobre las divisas vinculadas a materias primas energéticas. Asimismo, indicó que las materias primas metálicas vienen captando la atención del mercado cambiario internacional, con el oro avanzando 1,15% y la plata 2,66% en la apertura.

En el ámbito local, Huayta señaló que el consenso de analistas prevé que el BCR mantendrá sin cambios la tasa de interés de referencia en 4,25% en la decisión que se conocerá esta tarde. Además, destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó un crecimiento de 7,9% en la inversión pública durante el primer semestre, impulsando la actividad económica.