Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Andina.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada del jueves 9 de julio cotizando en S/3,405 en una sesión en la que la atención de los inversionistas está puesta en la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR).

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