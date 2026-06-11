El precio del dólar para este jueves 11 de junio inició la sesión en S/3,380, nivel de apertura por debajo del cierre previo de S/3,410. De esta manera, el sol recupera terreno en un contexto donde el dólar global registra un comportamiento levemente alcista.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el avance del conteo electoral vuelve a captar la atención del mercado. “La candidata Keiko Fujimori mantiene una marginal ventaja de alrededor de 500 votos con el 98,4% del escrutinio contabilizado, mientras que la bolsa local apertura al alza”, indicó.

En el ámbito internacional, las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan marcando el comportamiento de los mercados.

Huayta señaló que los últimos datos de inflación al productor (PPI) en Estados Unidos, correspondientes a mayo, se ubicaron por encima de lo esperado por el consenso del mercado, reflejando los riesgos inflacionarios asociados al conflicto en Medio Oriente.

Asimismo, el especialista destacó que las divisas de la región iniciaron la jornada con ganancias, acompañadas por un sol fortalecido. Los niveles actuales del tipo de cambio vuelven a testear zonas mínimas observadas antes de la primera vuelta electoral.