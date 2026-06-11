Resumen

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Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el avance del conteo electoral vuelve a captar la atención del mercado. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el avance del conteo electoral vuelve a captar la atención del mercado. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 11 de junio inició la sesión en S/3,380, nivel de apertura por debajo del cierre previo de S/3,410. De esta manera, el sol recupera terreno en un contexto donde el dólar global registra un comportamiento levemente alcista.

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