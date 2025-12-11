El precio del dólar cerró hoy en S/3,3700, retrocediendo 50 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3750.

En ese sentido, Gianina Villavicencio, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB, señaló que durante la jornada se observó presión a la baja por oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3620 y máximo de S/3,3710.

Además, en el mercado se negociaron 363.1 millones de dólares a un precio promedio de S/ 3,3658. Hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/700 millones; los mismos que fueron renovados parcialmente por S/300 millones por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a 3 meses.

A nivel global el dólar retrocedió tras el recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed) y las señales de más flexibilización en el 2026. Mientras tanto, el euro avanza hacia ganancias semanales respaldado por una recuperación en la eurozona y un EUR/USD estable en torno a 1,16 y el DXY cotizando en 97,86 (-0,92%).

Cotización del cierre del dólar del Banco Central de Reserva del Perú

