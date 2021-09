Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró el miércoles al alza en la plaza cambiaria ante la demanda de divisas y pese a la intervención activa del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que la moneda estadounidense se debilitaba a nivel global después de que cifras de inflación menores a lo esperado moderaron las expectativas sobre una disminución de estímulos de la Reserva Federal (Fed). Al término de la jornada, el precio el dólar se situó en S/ 4,11 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0,10% frente al cierre previo.

Matías Maciel, CoFounder de Rextie, explica que esta semana el sol se ha mantenido un nivel relativamente estable en la banda entre los S/ 4,07 y S/ 4,11.

“No se ha movido de ahí por hace ya casi dos meses y no muestra señales de salirse de dicha banda de precios. Como veremos, mucho tiene que ver la desconfianza que aún se mantiene y la falta de señales contundentes por parte del Gobierno”, asevera.

Con ello, Maciel advierte que no se vislumbra una revalorización del sol frente al dólar en el corto plazo. “Por el lado de la desconfianza, creo que la responsabilidad es compartida. Por un lado, si bien el Gobierno viene, desde el discurso, reafirmando su voluntad de no producir cambios estructurales a nivel macroeconómico en el Perú y en las reglas de juego de la economía, esto no se ha reflejado tan nítidamente en los hechos. Por el otro lado, la oposición y el Poder Legislativo no ha colaborado a que ese clima de incertidumbre se vaya disipando. Las declaraciones a pocos minutos (sic) de otorgado el voto de confianza al nuevo presidente del Gabinete de ministros en una línea de: ‘nos lo vamos a bajar uno por uno’, claramente no transmiten una voluntad de generar señales de estabilidad y gobernabilidad que tanto necesita el país”, comenta.

Respecto de la falta de señales contundentes por parte del Gobierno, el CoFounder de Rextie señala que se encuentra “la dilación e indefinición de una postura clara de la continuidad del presidente del Banco Central de Reserva en su cargo durante la nueva gestión de Gobierno. Si bien se ha declarado la intención de que Julio Velarde continúe, luego de casi dos meses de gestión aún hay voces que lo ponen en duda, y eso, creemos, no va en el sentido correcto. Por último, una demora en toma de decisiones respecto de la composición una permanencia del Gabinete de ministros también es leída con desconfianza y como fuente de incertidumbre”.

“Si todo esto no ocurriera, el dólar en el Perú podría adquirirse en valores cercanos a los S/ 3,80, niveles más lógicos y normalizados teniendo en cuenta las fortalezas macroeconómicas del país, que, vale decir, aún siguen intactas”, agrega el analista.