El tipo de cambio interbancario cerró la jornada en S/3,3910, registrando un incremento de 2 céntimos respecto a la apertura (S/3,389). La sesión estuvo marcada por una mayor demanda del sector corporativo local, luego de que el dólar rompiera temporalmente el soporte técnico de los S/3,3900 durante las primeras horas.

“El optimismo predominó en Wall Street durante la jornada, con el S&P 500 avanzando 1,0%, el Dow Jones 1,2% y el Nasdaq Composite 1,6%. Además, el avance de las conversaciones para garantizar el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz mantiene la presión a la baja sobre el petróleo y alivia las presiones inflacionarias globales”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

El especialista agregó que la menor volatilidad de las materias primas permitió un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reduciendo la demanda del dólar como activo de refugio. Este escenario estuvo acompañado por un mayor apetito por activos de riesgo en los mercados internacionales.

En el ámbito local, Agreda indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) adjudicó S/1.000 millones en depósitos a una semana con una tasa promedio de 4.14%, cerrando el día con una posición de liquidez de S/15.300 millones. Añadió que esta operación contribuyó a la gestión de la liquidez del sistema financiero durante la jornada.

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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,3870 y máximo de S/3,3930. En el mercado se negociaron US$273 millones a un precio promedio de S/3,3897. Además, hoy no hubo vencimientos en Swap Cambiario Venta.

Por otro lado, el PMI manufacturero de Estados Unidos se situó en 53,9 puntos en julio, ligeramente por encima de los 53,8 previstos y en línea con el nivel registrado el mes anterior. El indicador permanece en zona de expansión, evidenciando que la actividad industrial continúa creciendo de forma sostenida. Finalmente, el índice DXY cotizó en 99.86 (-0,13%).