Durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,3870 y máximo de S/3,3930. Foto: Andina.
Durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,3870 y máximo de S/3,3930. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El tipo de cambio interbancario cerró la jornada en S/3,3910, registrando un incremento de 2 céntimos respecto a la apertura (S/3,389). La sesión estuvo marcada por una mayor demanda del sector corporativo local, luego de que el dólar rompiera temporalmente el soporte técnico de los S/3,3900 durante las primeras horas.

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