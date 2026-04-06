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Resumen

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¿Qué pasará con el.tipo de cambio?
¿Qué pasará con el.tipo de cambio?
Por Maritza Saenz

El tipo de cambio inicia la semana electoral con una cotización de S/3,42, lo que representa un retroceso de 0,73% frente al último miércoles previo a Semana Santa.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.