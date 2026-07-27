El mercado interbancario peruano permanece cerrado por el día no laborable de Fiestas Patrias y el Banco Central de Reserva (BCR) no registra operaciones. Por ello, este lunes no se cuenta con un precio oficial de apertura del dólar.

“En el frente internacional, el mercado inicia la semana con cautela ante la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal y la corrección de los precios del petróleo”, señaló Jesús Agreda, Trader FX Jr. de Kambista.

El especialista indicó que las señales de una posible pausa en las acciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio han llevado al crudo a registrar una corrección importante.

Asimismo, la menor búsqueda inmediata de activos de refugio ha moderado el impulso del oro y la plata, mientras el cobre opera con cautela a la espera de las definiciones monetarias de este miércoles.

La atención también estará puesta en los resultados corporativos de Microsoft, Meta, Apple y Amazon. En el ámbito local, las operaciones cambiarias se reanudarán el miércoles, en medio de la agenda oficial por Fiestas Patrias y la juramentación de Keiko Fujimori en el Congreso, mientras el BCRP mantiene sólidas reservas internacionales para atender la demanda y amortiguar eventuales choques.