Las operaciones cambiarias se reanudarán el miércoles, en medio de la agenda oficial por Fiestas Patrias y la juramentación de Keiko Fujimori en el Congreso(Foto: Agencia Andina)
Las operaciones cambiarias se reanudarán el miércoles, en medio de la agenda oficial por Fiestas Patrias y la juramentación de Keiko Fujimori en el Congreso(Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El mercado interbancario peruano permanece cerrado por el día no laborable de Fiestas Patrias y el Banco Central de Reserva (BCR) no registra operaciones. Por ello, este lunes no se cuenta con un precio oficial de apertura del dólar.

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