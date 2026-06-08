El precio del dólar para este lunes 8 de junio volvió a superar la barrera de los S/3,50, nivel que no alcanzaba desde el 29 de abril, en los días previos a la primera vuelta electoral, durante la apertura.

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Asvim Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB, explicó que el alza observada hoy responde principalmente a la incertidumbre generada por los resultados preliminares de la segunda vuelta, que muestran una contienda muy ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Sin embargo, durante las últimas horas se registró una corrección a la baja llegando a los S/3,43 impulsada por la mayor oferta de dólares proveniente de bancos locales y empresas no residentes.

Asencios añadió que la evolución del tipo de cambio en los próximos días dependerá en gran medida de las expectativas del mercado respecto a los votos que aún están pendientes de contabilización oficial. Mientras persista la incertidumbre sobre el resultado final, es probable que la volatilidad continúe presente en el mercado cambiario.

De acuerdo con Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de SURA Investments, el incremento del dólar respondió principalmente a un contexto de mayor cautela e incertidumbre política tras una elección con conteo ajustado.

“Ya desde el cierre de la semana pasada se venía observando una mayor demanda por dólares, influenciada por el ambiente preelectoral y las últimas encuestas. En la jornada de hoy, esa cautela se intensificó en la apertura: el dólar abrió alrededor de S/3,50 y llegó a ubicarse cerca de S/3,52. Bloomberg Línea también reportó para hoy una cotización de referencia de S/3,4581 y movimientos intradía vinculados al contexto de mercado”, sostuvo.

“Más que responder únicamente a una tendencia alcista previa, el movimiento de hoy estuvo influenciado por el resultado electoral aún pendiente de definición y por la cautela de los inversionistas ante un conteo estrecho. Es importante precisar que esto no debe leerse como una reacción a favor o en contra de una candidatura específica, sino como una respuesta del mercado frente a la incertidumbre de corto plazo”, agregó Baptista.

Sobre si la tendencia seguirá al alza, el jefe de Asesoría de SURA Investments precisó que, en el corto plazo, es probable que el tipo de cambio siga mostrando episodios de volatilidad mientras no haya mayor claridad sobre el resultado electoral final. Sin embargo, no necesariamente se puede afirmar que ya exista una tendencia alcista estructural. Por ahora, lo que se observa es un mercado sensible a la incertidumbre política y al proceso de definición del resultado.

“La evolución del dólar dependerá de varios factores: la rapidez y claridad del conteo final, la resolución de actas observadas y votos pendientes, la reacción de los inversionistas, las primeras señales económicas que se conozcan tras el proceso electoral y la capacidad del BCR para seguir atenuando episodios de volatilidad. En ese contexto, el BCR probablemente continuará interviniendo si observa movimientos abruptos en el tipo de cambio”, finalizó.