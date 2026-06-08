Resumen

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La evolución del tipo de cambio en los próximos días dependerá en gran medida de las expectativas del mercado respecto a los votos que aún están pendientes de contabilización oficial. (Foto: GEC)
La evolución del tipo de cambio en los próximos días dependerá en gran medida de las expectativas del mercado respecto a los votos que aún están pendientes de contabilización oficial. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 8 de junio volvió a superar la barrera de los S/3,50, nivel que no alcanzaba desde el 29 de abril, en los días previos a la primera vuelta electoral, durante la apertura.

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