El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, destacó ante los funcionarios del Mincetur que su gestión priorizará la estabilidad, la previsibilidad y el fortalecimiento técnico, poniendo como prioridad el fortalecimiento de la promoción internacional del Perú, la facilitación del comercio, la digitalización y la articulación con los gobiernos regionales y locales.

“Mantendremos las políticas públicas, las estrategias y las líneas de trabajo que han demostrado resultados. La continuidad no solo es necesaria para consolidar avances, sino porque existe un esfuerzo sólido sustentado en el conocimiento técnico y la experiencia acumulada de nuestros equipos”, afirmó durante su discurso Reyes.

La presentación contó con la presencia de la exministra Teresa Mera Gómez, altas autoridades del sector y los titulares de las entidades adscritas al Mincetur, indicó que es clave continuar con las bases sólidas y avances estratégicos logrados.

El titular del Mincetur subrayó además logros recientes, como la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, el avance en el reglamento de las Zonas Económicas Especiales Privadas y el desarrollo del Plan Maestro de Machupicchu, instrumento fundamental para garantizar la sostenibilidad del principal destino turístico del país.

En su intervención, enfatizó que detrás de cada exportación, de cada turista que llega al país y de cada inversión concretada existe un equipo técnico comprometido que trabaja para posicionar al Perú en el mundo.

El nuevo titular del Mincetur aseguró que su administración será de puertas abiertas, promoviendo el diálogo con gremios empresariales, trabajadores, sindicatos, regiones y academia, con el objetivo de construir políticas públicas sólidas basadas en el consenso técnico.

“No es tiempo de protagonismos personales, sino de responsabilidad hacia el país. No es tiempo de incertidumbre, sino de previsibilidad y confianza”, expresó.

Finalmente, señaló que continuará perfeccionando el marco normativo de la Ley General de Turismo.