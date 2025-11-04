La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera , y el titular de la Producción, César Quispe Luján, se reunieron con los principales gremios empresariales del país para escuchar sus propuestas orientadas a fortalecer la reactivación económica y la seguridad ciudadana.
Dicha reunión se dio en el marco de la próxima solicitud de delegación de facultades legislativas que el Gobierno del presidente José Jerí presentará al Congreso de la República.
El encuentro permitió a las autoridades escuchar planteamientos vinculados a temas económicos, los cuales serán posteriormente serán llevados al mandatario.
Durante la reunión, los representantes del sector privado destacaron la importancia de mantener estos espacios de diálogo y coincidieron en que la seguridad ciudadana es un factor clave para consolidar el crecimiento económico y promover la inversión.
En la cita participaron representantes de la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nacional de Turismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), así como asociaciones de exportadores, empresarios de Gamarra, productores agrarios, operadores de turismo y representantes de pequeñas y medianas empresas.
