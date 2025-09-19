“Ella sabía que él vendría a buscarla con sus flores amarillas”: ¿todos los peruanos las esperan?

Hace dos décadas, “Floricienta” encendió un imaginario cultural que hoy se traduce en un fenómeno de consumo masivo: regalar flores amarillas como un ritual de conexión emocional. La frase “ella sabía que él vendría a buscarla con sus flores amarillas”, convertida en estribillo viral en TikTok e Instagram, traspasó la barrera romántica para convertirse en un gesto universal que hoy multiplica escenas emotivas: amigas que sorprenden a otras amigas, hijos que celebran a sus madres, alumnos que homenajean a sus maestros, adultos mayores que renuevan vínculos familiares.

Este fenómeno cultural ha escalado hasta convertirse en uno de los principales growth drivers para la categoría de florerías en Perú, generando picos de demanda que solo son comparables con San Valentín y el Día de la Madre. Lo interesante es que, de los 15 países donde PedidosYa está presente, solo en Lima se convierte en un fenómeno con impacto comercial y digital significativo, mientras que curiosamente en Buenos Aires —ciudad natal de “Floricienta”— no tiene la misma relevancia. Esta asimetría cultural refuerza la importancia de una estrategia de market localization, que no replica tendencias de forma homogénea, sino que las activa donde realmente generan valor.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Para plataformas de delivery como la nuestra, el reto es pasar de ser un canal transaccional gastronómico a un ecosistema retail capaz de conectar necesidades emocionales con soluciones inmediatas. En fechas de alta demanda, el marketing efectivo no se limita a la promocionalidad de precios: la clave está en la variedad de la oferta, la capacidad de respuesta de los partners y la articulación operativa que asegura experiencias memorables.

En última instancia, el growth marketing aquí se construye desde la conexión de marca: entender que donde existe una expectativa emocional –como esas flores amarillas que alguien espera con ilusión–, existe también la oportunidad de reforzar la relevancia de la marca en la vida cotidiana de millones de usuarios. Hacerlo exige diseñar estrategias y tácticas lo suficientemente locales para resonar en cada mercado, pero también estructuralmente escalables, de modo que —sin importar el ítem— la experiencia de compra y entrega sea siempre consistente y la mejor posible.

Por: Melissa Tejada, directora de Marketing para PedidosYa en Perú.