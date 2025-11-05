Toys “R” US, cadena internacional de juguetes, confirmó las fechas oficiales para su apertura en Perú a través de su asociación estratégica con Ripley. La primera tienda abrirá el 15 de noviembre de 2025 en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima.

“Estamos emocionados de traer la magia de Toys“R” Us a Perú. Queremos que cada visita sea un momento único para las familias, donde padres e hijos disfruten juntos del juego y el descubrimiento de nuevos productos. Esta apertura es un hito importante para Ripley, y buscamos transformar la compra de juguetes en el país, combinando calidad, innovación y entretenimiento, junto a una marca global con más de 70 años de historia”, indicó Zina Aramburu, gerente comercial de blandos en Ripley.

La llegada de Toys “R” Us a América del Sur marca un nuevo capítulo para el mercado de juguetes en Perú. A través de su alianza con Ripley, la marca busca renovar la forma en que las familias viven la experiencia de comprar juguetes, ampliando la variedad y calidad de la oferta.

La nueva tienda de Toys “R” contará con espacios donde los niños podrán probar los juguetes y disfrutar junto a sus padres. La emblemática jirafa Geoffrey, símbolo de la marca, también estará presente en esta propuesta que busca transformar la manera de vivir la compra de juguetes en el país, un concepto que ha llevado a Toys“R”Us a operar más de 1.500 tiendas y plataformas de e-commerce en 35 países del mundo.

El plan conjunto entre Ripley y la cadena de jugueterías pretende consolidar la presencia de la marca en la región e incorporar una sólida estrategia online que amplíe la forma de compra más allá de las tiendas físicas.