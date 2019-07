TPParacas reinició operaciones de servicio de contenedores en Puerto San Martín

La empresa concesionaria TPParacas, encargada de la modernización del Puerto General San Martín de Pisco, reinició exitosamente la operación semanal de contenedores desde el Puerto de Pisco hacia todo el mundo.

El proceso de modernización— con una inversión estimada de US$300 millones— continúa su avance, no obstante, el pasado martes, la concesionaria empezó a brindar nuevamente el servicio de transporte de contenedores con una recalada semanal todos los martes a las 13:00 horas.

►Tía María: ¿Cómo es la economía de Islay y Valle del Tambo?



►Días feriados y no laborables: ¿Cuánto deben pagarte por trabajar?

Las naves saldrán del terminal hacia distintos países, y con carga de navieras de talla mundial como Maersk (el primer cliente en apostar por el servicio), Sealand y Hamburg-Sud. La concesionaria del puerto conformada por las compañías brasileñas Pattac y Tucumann y la española Servinoga (Grupo Nogar), esperan sumar un servicio adicional antes de cerrar el 4T19.

El reinicio de las operaciones, permitirá que empresas ubicadas desde Lurín hasta Arequipa puedan ahorrar tiempo de tránsito terrestre e incorporen a sus procesos, flexibilidad y menores costos logísticos respecto a la oferta del Callao.

Los clientes podrían realizar cuatro viajes diarios al Puerto de Pisco (en el de Callao, solo se permiten dos viajes al día).

“El universo de contenedores refrigerados del agro es, en nuestro mercado de influencia, aproximadamente 30.000 contenedores de cuarenta pies vinculados al transporte de uvas, cebollas, cítricos, paltas, entre otros. Sin embargo, las cargas adicionales, entre congelados y secos, alcanzan más de 80.000 contenedores anuales”, detalló el gerente comercial de TPParacas, Klaus Orban.

Así, TPParacas espera cumplir con el compromiso de convertir al antiguo terminal portuario de Pisco en el Puerto Multipropósito más competitivo de la región Sur del país.