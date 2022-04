El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Southern Perú, Alfredo Mamani, advirtió que se enfrentarán a los comuneros que bloquean el funcionamiento de la mina Cuajone, si no habilitan el suministro de agua para las familias del campamento minero.

“Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a tener que enfrentarnos a los comuneros porque no hay autoridades, no tenemos gobierno, prefecto, congresistas ni ministros”, indicó Mamani en diálogo con Exitosa.

El dirigente explicó que hay 5.000 familias que viven en Cuajone, las cuales no tienen acceso a agua potable desde el 28 de febrero de este año.

“Los dirigentes de la comunidad de Tumilaca se han instalado en ese punto, cerraron la válvula y no tenemos agua ya casi dos meses”, apuntó.

Por parte del Estado, señaló que se ha comunicado con cuatro ministros y varios congresistas, y ninguno les ofrece alguna solución para darles acceso al agua, que permanece bloqueado por la toma del reservorio de Viña blanca.

“Quienes condicionan aquí todo son los comuneros. Para ingresar a Viña Blanca, los comuneros piden el DNI a cada congresista y policía, es una falta de respeto”, puntualizó.