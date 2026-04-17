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Trabajadores que laboren durante los feriados de Semana Santa sin descanso sustitutorio deben recibir una remuneración triple, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Foto: Andina.
Trabajadores que laboren durante los feriados de Semana Santa sin descanso sustitutorio deben recibir una remuneración triple, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Foto: Andina.
Por Maritza Saenz

La reforma del sistema previsional peruano pierde uno de sus pilares. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó esta mañana el Decreto Supremo N.° 061-2026-EF, que modifica la Ley de Modernización del Sistema Previsional y oficializa la decisión del Congreso de excluir a los trabajadores independientes del aporte obligatorio a pensiones.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.