El monto mínimo del aporte actual es S/160, equivalente al 13% de la Remuneración Mínima Vital vigente (S/1,230). (Fuente: El Peruano)
El monto mínimo del aporte actual es S/160, equivalente al 13% de la Remuneración Mínima Vital vigente (S/1,230). (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

Las personas que realizan servicios para el hogar por horas y no cuentan con un empleador, pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y aportar desde S/160 al mes para construir su futura pensión.

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