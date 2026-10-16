Las personas que realizan servicios para el hogar por horas y no cuentan con un empleador, pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y aportar desde S/160 al mes para construir su futura pensión.

Con un mínimo de 10 años de aportes, pueden acceder a una pensión de jubilación y seguro de salud de por vida, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La ONP explicó que los aportes de estos trabajadores también los protegen en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar. En ese caso pueden solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida.

Para ello el afiliado debe haber aportado, por lo menos, 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente. Si el titular fallece, su familia puede acceder a la pensión de viudez, orfandad o ascendencia. Los ciudadanos interesados pueden afiliarse desde su celular a través de onpvirtual.pe opción “Mi primer aporte”, opción “quiero afiliarme voluntariamente”.

¿Cuánto aportar y dónde pagar?

El monto mínimo del aporte actual es S/160, equivalente al 13% de la Remuneración Mínima Vital vigente (S/1,230). Para facilitar el pago, la ONP dispone de los canales digitales disponibles las 24 horas:

Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

Agentes Interbank con el código de servicio 0600203 y el número de documento de identidad del afiliado.

En las ventanillas del Banco de la Nación, indicar el número de documento de identidad del afiliado, mes y monto a pagar.

Aportes flexibles

La ONP ofrece la posibilidad de fraccionar el aporte hasta completarlo y pagar hasta el siguiente sin recargo por mora, es decir, el aporte del periodo de octubre y puede pagarse hasta el 30 de noviembre. Si el afiliado no puede realizar su aporte, puede retomarlo, ya que los aportes acumulados no se pierden.