Transportistas: “Si se retrocede en revisión de peajes volveremos al paro”

El presidente del gremio de transportistas UNT, Javier Marchese pidió claridad al Ejecutivo, luego de que el presidente Martín Vizcarra asegurara en entrevista con El Comercio que los peajes deben respetar y mantenerse. En esa línea, Marchese recordó que existe un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Todos los contratos son sujetos de revisión. La Confiep reclama, pero los contratos son elaborados por las personas y se pueden mejorar”, enfatizó en conversaciones con Gestión el líder gremial para luego precisar que si se retrocede en el acuerdo de revisión, retomarían el paro de transportistas.

El dirigente recordó que la semana pasada se firmó un acuerdo con el MTC para suspender las protestas por 45 días e iniciar una Mesa de Trabajo con el MTC para la revisión de los contratos de concesión en la que los transportistas están reclamando.

“Hemos pedido la revisión de siete de las 16 concesiones y mañana a las 3:00 pm nos vamos a reunir y les pediremos las explicaciones del caso”, expresó.

Asimismo, opinó que la tarifa de peaje que se debe cobrar en el Perú es de US$ 1.00 en promedio por cada 100 kilómetros, que es la referencia internacional, y la misma que se tiene tanto en Chile y Ecuador, mientras que en Perú la tarifa supera los US$ 2.5 por la misma distancia.



“Ecuador con un paisaje más accidentado que Perú la tarifa es de US$ 1.00 y en Chile, que se parece a la costa peruana también, no es posible que se tenga tarifas tan altas”, remarcó.