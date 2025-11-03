Trazando la ruta para la reconstrucción del país, ¿cómo resolver la inseguridad y la corrupción para impulsar la economía?

Sí hay solución para los principales problemas del Perú. Líderes empresariales comparten con Dia1 sus reflexiones sobre los males que aquejan al país y sus posibles soluciones.

María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil Company / juancarlosquispemachacca

¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el país y su sector?

La falta de predictibilidad, puesto que la incertidumbre regulatoria y política afecta la viabilidad de proyectos de largo plazo, que son los que se requieren en nuestro sector. Es importante promover inversiones que nos permitan desarrollar actividades de exploración y explotación, con el objetivo de reponer las reservas de petróleo y gas natural en el país. Si bien contamos con gas natural a precios competitivos, aún nos falta avanzar en su masificación y, de esta manera, garantizar su condición de aliado estratégico en la adición energética de nuestra matriz.

¿Qué acciones concretas debe adoptar el próximo gobierno para impulsar la economía y el crecimiento potencial?

Se debe incrementar la producción de hidrocarburos mediante la reactivación de contratos que se encuentran paralizados; mantener la vigencia de contratos que se encuentran en producción, para evitar que esta decaiga; proponer incentivos para atraer la inversión en exploración, que nos permita reponer reservas para el futuro; trabajar en una política energética clara de largo plazo; simplificar los procesos administrativos para mejorar nuestra competitividad; y tomar medidas que impulsen la masificación del gas natural en el Perú.

¿Qué cree que debería implementarse para combatir flagelos como las economías ilegales y la corrupción?

Primero, se deben fortalecer los sistemas de transparencia y el cumplimiento de normas en todos los sectores (público y privado); promover la formalización mediante mecanismos que la faciliten e incentiven; digitalizar los procesos administrativos para evitar o reducir al mínimo zonas grises que den pie a la “discrecionalidad”; y, por último, reforzar, en todos los niveles educativos y la empresa, la cultura centrada en valores, una cultura que fomente la ética y promueva el compromiso ciudadano. Necesitamos promover ciudadanía.

Mario Gonzáles, gerente general de Luz del Sur. Foto: GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Mario Gonzales, CEO de Luz del Sur

¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el país y su sector?

El mayor reto es mantener la estabilidad económica y política para volver a tener un país seguro. Esto, además, a fin de crear un ambiente propicio para impulsar nuevas inversiones de largo plazo. El Perú cuenta con un enorme potencial en recursos naturales y energéticos, y su aprovechamiento requiere de un entorno estable, de reglas claras y de una institucionalidad sólida que brinde seguridad jurídica. Además, es fundamental trabajar en la transición energética hacia fuentes más limpias, garantizando la cobertura y confiabilidad del suministro.

¿Qué cree que debería implementarse para combatir flagelos como las economías ilegales y la corrupción?

La lucha contra estos flagelos requiere fortalecer la institucionalidad del país, la transparencia y la formalidad. Contra la corrupción se debe apostar por una gestión pública moderna, digitalizada y meritocrática, que reduzca espacios para actos fuera de la ley. En tanto, contra las economías ilegales, es necesario reforzar la fiscalización, la trazabilidad en las cadenas productivas y la coordinación entre niveles de gobierno, además darle un impulso a la formalidad. Se necesitan decisiones firmes de los gobernantes de turno.

¿Qué acciones concretas debe adoptar el próximo gobierno para impulsar la economía y el crecimiento potencial?

Debe priorizar el impulso de la inversión privada a través de señales claras de confianza y estabilidad; reglas claras, eficientes y estables. Asimismo, las nuevas autoridades deben trabajar en el impulso de proyectos de infraestructura para cerrar brechas; agilizar los procesos de permisos y autorizaciones, promoviendo una gestión pública más eficiente y técnica; fomentar la meritocracia en todo el sector público y la colaboración público-privada, para así crecer de manera ágil y eficiente; entre otras acciones. Todo debe ir de la mano con el reforzamiento de la seguridad ciudadana.

¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el país y su sector?

El principal desafío de nuestro país es crecer de manera acelerada y sostenible, a través de inversiones formales; de esa manera se generarán nuevos empleos de calidad. Y, en el caso del sector minero, a la par de agilizar el otorgamiento de permisos ambientales, abordar la formalización minera de manera decidida y dentro del marco del Estado de Derecho.

¿Qué cree que debería implementarse para combatir flagelos como las economías ilegales y la corrupción?

⁠El Estado tiene que actuar de manera coordinada a través de un alto comisionado con rango de ministro, de manera que la trazabilidad y las medidas correctivas se apliquen de manera oportuna, creando pocos incentivos para que las actividades informales puedan devenir en ilegales y, posteriormente, algunas de ellas en criminales.

¿Qué acciones concretas debe adoptar el próximo gobierno para impulsar la economía y el crecimiento potencial?

Tiene que simplificar la frondosa tramitación de permisos, de manera que la inversión en infraestructura pública y en sectores productivos (como minería) se acelere. Por otro lado, dotar a la Policía y a la Fiscalía de un sistema integrado que les permita dar trazabilidad plena a todas las actividades ilícitas y, de esa manera, lograr que se reinstaure el Estado de Derecho.

Juan Stoessel, CEO de Casa Andina

¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el país y su sector?

Hoy el principal desafío que enfrenta el país es la inseguridad, con una ciudadanía que demanda una renovación de contenido y de forma en el ejercicio del poder. No basta con promesas de desarrollo: se pide credibilidad, eficacia, equidad y un gobierno que realmente conecte con las necesidades de la gente en todo el territorio. En el sector turismo, el mal manejo de Machu Picchu y la lentitud en obras de infraestructura relacionadas al sector son las grandes trabas para el desarrollo turístico. El próximo presidente del Perú, para el periodo 2026-2031, entra en un momento de gran oportunidad para el turismo: el país está en vía de recuperar los niveles prepandemia, hay interés de inversión y una demanda creciente, tanto nacional como internacional. Si se ejecutan bien las políticas, se pueden lograr grandes avances. Sin embargo, lo crucial será asegurar que el crecimiento sea sostenible; que beneficie a diversas regiones —no solo Lima y los grandes centros turísticos—; que mejore la calidad del servicio y la competitividad; y que esté respaldado por infraestructura y gobernabilidad adecuadas.

¿Qué cree que debería implementarse para combatir flagelos como las economías ilegales y la corrupción?

Combatir la economía ilegal y la corrupción no solo es una cuestión de justicia, sino una condición esencial para el desarrollo sostenible, la seguridad y la confianza en el Estado. Para combatir economías ilegales es importante reducir los requisitos burocráticos para incentivar la formalización y, por otro lado, ser muy rigurosos con las empresas que no muestren deseos de formalización.

¿Qué acciones concretas debe adoptar el próximo gobierno para impulsar la economía y el crecimiento potencial?

Lo primero que tiene que hacer es reducir el número de trabas burocráticas que existe en todos los sectores y tener un equipo profesional en el Ejecutivo que busque incentivar la empresa privada para generar nuevos puestos de trabajo formales. En conjunto, el crecimiento potencial del Perú depende de combinar estabilidad macroeconómica, reformas estructurales, inversión en capital humano e infraestructura, y una institucionalidad eficiente y transparente.

Arturo Cassinelli, gerente general corporativo de Talma / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el país y su sector?

Se requiere la reducción de la inseguridad nacional mediante una lucha frontal, y desde diversos frentes, contra el crimen organizado, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y la secuela de delitos conexos a ellos. Urge el combate a la corrupción, repensar e implementar un sistema educativo para mejorar el servicio sustancialmente. En el sector de servicios aeroportuarios y de aviación, el desafío principal es la recuperación económica del sector. Tenemos un atraso muy grande, que se ha exacerbado durante la pandemia. Por ejemplo, en pasajeros, el aeropuerto de Lima ha crecido aproximadamente 5% entre el 2024 y el 2019, y el aeropuerto de Bogotá creció casi 50% en el mismo periodo. La carga que se maneja por vía aérea también se ha reducido: prepandemia, el aeropuerto de Lima manejaba alrededor de 300 millones de kilos de carga en todas sus modalidades, y el año pasado apenas llegó a 250 millones de kilos, una caída de 17%. La promoción del sector es clave: no solo se requiere infraestructura aeroportuaria en Lima, sino también en el interior, además de normas que promuevan el turismo y el comercio exterior.

¿Qué acciones concretas debe adoptar el próximo gobierno para impulsar la economía y el crecimiento potencial?

Inspirar confianza para la seguridad de las inversiones nacionales y extranjeras; reducir la informalidad; reducir la inseguridad ciudadana, que está afectando cada vez más a la economía, especialmente a las pequeñas y medianas empresas; promover y proteger la institucionalidad democrática y la economía social de mercado; además de rediseñar y reconstruir un Estado eficiente. El Estado, en sus diversas instituciones, tiene cada vez menos capacidad de atraer talento que agregue valor efectivo a la gestión y a la administración pública.

¿Qué cree que debería implementarse para combatir flagelos como las economías ilegales y la corrupción?

Un estudio que encargó la asociación Empresarios por la Integridad revela que cuatro economías ilegales (oro ilegal, tráfico ilícito de drogas, contrabando y tala ilegal) manejan US$ 7,5 mil millones anuales (con precios del oro del primer semestre). Este valor es tan grande que los delincuentes que están atrás de estas organizaciones protegen sus espacios con uso de violencia, generando inseguridad e influenciando en los políticos y la política para mantener su statu quo, dejando de lado al Estado y a sus instituciones.

Es crítico recuperar el principio de autoridad del Estado mediante la revisión de las legislaciones sobre la materia y su aplicación efectiva a través de los órganos competentes, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En lo que se refiere a la corrupción, reforzar la carrera del servicio público para tener mejor talento y, de ser necesario, reformar instituciones como la Contraloría, la Secretaría de Integridad Pública, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Raúl Jacob, ex presidente de la SNMPE

¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el país y su sector?

Diría que son dos: derrotar la inseguridad ciudadana y recuperar la institucionalidad, que viene perdiéndose aceleradamente en los últimos años. En el sector minero, específicamente, los retos están en la lucha contra la minería ilegal y el impulso a proyectos mineros de alto impacto.

¿Qué cree que debería implementarse para combatir flagelos como las economías ilegales y la corrupción?

La minería ilegal es un grave flagelo para los peruanos, pues no respeta derechos laborales, daña el ambiente, no paga impuestos y se asocia con delincuentes. Esta actividad debe combatirse con servicios de inteligencia y acciones concretas y coordinadas con todos los integrantes del sistema de justicia: policía, fiscales y jueces. Los legisladores también deben participar de esta cruzada nacional, con legislación clara que facilite el combate contra este delito. En el caso de la lucha anticorrupción, las duras leyes y reglamentos que se aprobaron para combatirla no han dado los resultados esperados. Esto ha terminado trabando la eficacia del Estado por temor de los funcionarios a decidir. Es necesario volver a atraer a la función pública a profesionales técnicamente solventes y probos (la experiencia del BCRP es un buen ejemplo). Dada la complejidad del problema, se requiere un esfuerzo conjunto del sector público y privado, remando en la misma dirección bajo el liderazgo de la Presidencia de la República.

¿Qué acciones concretas debe adoptar el próximo gobierno para impulsar la economía y el crecimiento potencial?

En las finanzas públicas, reducir y, mejor aún, cerrar el déficit fiscal. Corregir las distorsiones y costos regulatorios excesivos que están afectando el avance de nuevas inversiones. Promover un acuerdo político para retomar y mantener las líneas maestras del programa económico que nos permitieron crecer de manera consistente. En lo regional, hacer una reforma de la descentralización que corrija sus graves deficiencias.