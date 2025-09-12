César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, en conferencia de prensa, indicó que se va a desarrollar un expediente técnico y un proyecto de adenda para determinar los costos de las obras del tren Lima-Chosica.

“Primero, se va a desarrollar el expediente técnico paralelamente con el proyecto de adenda para poder saber cuánto nos va a costar las obras de infraestructura y el tiempo que le demanda, que lo señaló la representante de la concesionaria de aproximadamente 2 años”, sostuvo el titular del MTC.

Agregó que se va a poner en marcha un proyecto integral tomando como referencia el acuerdo que tuvieron las instituciones de transporte en el 2005.

Asimismo, indicó que serán respetuosos de las opiniones dadas, luego de haber escuchado a la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“Esas son las conclusiones. Ahora a ejecutar bajo esa línea de tiempo lo que aquí (en la mesa técnica) se ha determinado”, subrayó el ministro de Transportes.

Durante la mesa técnica se indicó que es necesaria la suscripción de la adenda. Este segundo proyecto de adenda está relacionado a la infraestructura necesaria para que el tren Lima-Chosica pueda iniciar labores.

“Es una adenda encaminada a acondicionar la infraestructura. Con todos los componentes técnicos que se requieren para prestar el servicio”, indicó la concesionaria del tren.

Respecto a cuándo podría estar funcionando el tren Lima-Chosica, señalaron que dependerá del tiempo de suscripción de la adenda.