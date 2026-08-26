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Resumen

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Entre marzo y mayo, el empleo juvenil cayó 12.1% con menos empleo adecuado y subempleo. (Fuente: Andina)
Entre marzo y mayo, el empleo juvenil cayó 12.1% con menos empleo adecuado y subempleo. (Fuente: Andina)
Por Maritza Saenz

Los peruanos de entre 15 y 24 años afrontan serios desafíos para conseguir un puesto de trabajo formal y de calidad en el país. Lo curioso es que esta situación convive con el hecho de que ocho de cada diez empresas tienen dificultades para encontrar mano de obra calificada.

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