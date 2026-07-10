Toda iniciativa parlamentaria que implique desembolsos económicos estatales quedará condicionada al cumplimiento estricto de nuevas reglas de fondo y forma. Foto. Tribunal Constitucional
Toda iniciativa parlamentaria que implique desembolsos económicos estatales quedará condicionada al cumplimiento estricto de nuevas reglas de fondo y forma. Foto. Tribunal Constitucional
Por Redacción EC

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo definitivo que limita al Congreso a aprobar normas que demanden recursos del tesoro público tras declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31232, una norma que modificaba las directrices para la reubicación de ciudadanos de la Zona Baja del distrito de Belén, en la provincia de Maynas (Loreto).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: