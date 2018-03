Tributos: ¿Qué hará el MEF para aumentar la recaudación?

Según informó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, uno de los temas que preocupa a las clasificadoras de riesgo es la capacidad del Perú para revertir el déficit fiscal que hoy registra (3,2% del PBI en el 2017). En línea con ello, la ministra enfatizó la necesidad de incrementar los ingresos "fuertemente".

Con ese objetivo, Cooper presentó sus propuestas en busca de darle un impulso a la recaudación. Básicamente, la estrategia está dividida para cada tipo de empresa: grande, mediana y pequeña.

En el primer caso, el MEF plantea aplicar la legislación internacional como reglas de intercambio de información y beneficiario final, las cuales son normas que exige la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) . Así sucedería ya que estas compañías son las que tienen "una capacidad de defensa tributaria muy fuerte".

"La idea es que el Estado se ponga por lo menos a algún nivel de poder competir con eso", indicó la titular del MEF durante su presentación en una conferencia en la Universidad Continental el jueves en la noche.

A la par, Cooper espera implementar una norma antielusiva, que estaría destinada a generar ingresos en personas que no estarían cumpliendo con pagar sus tributos. La ministra mencionó el caso del futbolista Lionel Messi para ejemplificar la situación: "él generaba los ingresos en España pero tributaba en Uruguay. Nosotros tenemos bastantes casos como esos y la autoridad peruana no puede cobrar porque no tiene las herramientas para hacerlo".

En tanto, las empresas medianas pasarían por una mejora "importante en focalización".

"Me contaba el superintendente que ha encontrado varias cadenas de farmacias y restaurantes cuya facturación tiene casi dos tercios en la selva. Claramente están declarando ingresos en donde no son", comentó. "Esa información nos tiene que ayudar a ir a aquellas personas que hoy día no están pagando los impuestos que deben".

De otro lado, el MEF impulsaría la simplificación, capacitación y asistencia técnica en las micro y pequeñas empresas.

Finalmente, Cooper remarcó que el enfoque estará en aquellas firmas que a la fecha están evadiendo el pago de sus impuestos. "En el Perú todo el mundo tiene RUC, pero el tema es que no todo el mundo paga lo que tiene que pagar. Yo creo que tenemos que empezar a atacar eso si queremos poder financiar todas las necesidades salariales, de pensiones e infraestructura", subrayó.

