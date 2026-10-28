Cuando se trata del historial crediticio, no todo es lo que parece. ¿Tener más ingresos garantiza una mejor salud crediticia? ¿Necesitamos varios productos financieros para construir historial? ¿Comparar antes de solicitar un crédito realmente hace una diferencia? para responder estas interrogantes Experian Perú remarcó la importancia de aprender a distinguir el “truco” del “trato” para así entender mejor nuestra situación financiera y tomar decisiones con mayor información.

Según el Índice de Bienestar Financiero de Experian Perú 2026 muestra que la salud crediticia forma parte de una relación más amplia con nuestras finanzas. El estudio evalúa también el control financiero, la resiliencia, la capacidad para cumplir metas y la tranquilidad financiera, evidenciando que construir bienestar depende de un conjunto de hábitos y decisiones que se desarrollan en el tiempo.

“Hay muchas ideas sobre el historial crediticio que solemos dar por ciertas y que pueden terminar influyendo en nuestras decisiones. Lo importante es entender qué información realmente importa y cómo utilizarla a nuestro favor. Conocer nuestra situación nos ayuda a planificar mejor y a evaluar cuándo un crédito puede acompañar una meta sin perder de vista nuestra capacidad de pago”, explicó Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

¿Truco o trato? Cinco afirmaciones sobre tu historial crediticio

1. “Mientras más productos financieros tenga, mejor será mi historial” - Truco

Construir historial no consiste en acumular productos financieros. Lo relevante es cómo se administran los compromisos que se deciden asumir. Antes de incorporar una nueva obligación, evaluar la capacidad de pago permite entender si puede integrarse de manera sostenible al presupuesto y a las demás metas financieras.

2. “Planificar antes de tomar un crédito contribuye a mi bienestar financiero” - Trato

Una buena decisión comienza antes de solicitar financiamiento. El estudio de Experian mostró que la planificación ante compras de alto costo alcanza 79,1 puntos, uno de los indicadores destacados de control financiero en Perú. Definir el objetivo y evaluar cómo una obligación encaja dentro del presupuesto permite utilizar el crédito con mayor claridad.

3. “Si mis ingresos aumentan, automáticamente tendré una mejor salud crediticia” - Truco

El nivel de ingresos no determina por sí solo el desempeño crediticio. En el estudio, las personas con ingresos equivalentes a entre 5 y 7 sueldos mínimos alcanzan 56,5 puntos en esta dimensión, mientras que quienes superan los 7 registran 52,2 puntos. La manera en que se gestionan los compromisos financieros también forma parte de la ecuación.

4. “Comparar créditos por su costo total me ayuda a decidir mejor” - Trato

La cuota es solo una parte de la decisión. Comparar el costo total permite tener una mirada más completa sobre lo que implicará una obligación. Esta práctica alcanza 76,6 puntos entre los peruanos, mientras que comparar alternativas antes de adquirir un crédito registra 70,1 puntos.

5. “Mi historial solo importa cuando necesito pedir un crédito” - Truco

Conocer la propia información antes de necesitar financiamiento permite entender el punto de partida y prepararse con anticipación. El historial refleja una trayectoria que se construye en el tiempo, por lo que revisarlo puede formar parte de la gestión habitual de las finanzas y no únicamente del momento de solicitar un producto.

“El mejor momento para conocer nuestro historial no es cuando ya necesitamos financiamiento. Revisarlo con anticipación nos permite saber dónde estamos y llegar mejor preparados cuando aparece una oportunidad. El crédito puede ser un gran aliado para alcanzar una meta, pero funciona mejor cuando la decisión parte de información y planificación”, agregó Saavedra.