Conocer la propia información, planificar y comparar alternativas son hábitos que permiten tomar decisiones financieras con mayor claridad. Foto: EC.
Conocer la propia información, planificar y comparar alternativas son hábitos que permiten tomar decisiones financieras con mayor claridad. Foto: EC.
Por Redacción EC

Cuando se trata del historial crediticio, no todo es lo que parece. ¿Tener más ingresos garantiza una mejor salud crediticia? ¿Necesitamos varios productos financieros para construir historial? ¿Comparar antes de solicitar un crédito realmente hace una diferencia? para responder estas interrogantes Experian Perú remarcó la importancia de aprender a distinguir el “truco” del “trato” para así entender mejor nuestra situación financiera y tomar decisiones con mayor información.

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