En caso se detecta que las contribuciones fueron realizadas por error al Sistema Privado de Pensiones (AFP), se debe solicitar al empleador que los regularice. (Foto: ONP)
En caso se detecta que las contribuciones fueron realizadas por error al Sistema Privado de Pensiones (AFP), se debe solicitar al empleador que los regularice. (Foto: ONP)
Por Redacción EC

¿Sabes cuántos aportes tienes en la ONP? La Oficina de Normalización Previsional (ONP), institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda a sus afiliados con aportes obligatorios y facultativos revisar periódicamente su Reporte de Aportes para conocer su historial previsional y hacer seguimiento oportuno.

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